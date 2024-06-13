https://ria.ru/20240613/parlament-1952588415.html

Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента

Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 13.06.2024

Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента

Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:43

2024-06-13T14:43

2024-06-13T15:51

в мире

молдавия

игорь гросу

марина таубер

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) и руководством заксобрания, сообщил корреспондент РИА Новости."Господа из PAS (ПДС. — Прим. ред.), вы превышаете свои полномочия, блокируете все инициативы оппозиции — социальные вопросы, другие важные вопросы, которые задают избиратели", — заявила парламентарий Марина Таубер.Группа парламентариев от оппозиции окружила трибуну, после чего Гросу объявил о перерыве.В четверг депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с участников блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время заседания по делу Илана Шора в апреле прошлого года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.Молдавская оппозиция с мая 2022-го проводит акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.Кишинев запретил оппозиционную партию "Шор", представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.

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https://ria.ru/20240611/kishinev-1952188407.html

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, илан шор, майя санду