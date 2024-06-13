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Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 13.06.2024
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14:43 13.06.2024 (обновлено: 15:51 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/parlament-1952588415.html
Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента
Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента - РИА Новости, 13.06.2024
Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента
Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:43
2024-06-13T15:51
в мире
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КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) и руководством заксобрания, сообщил корреспондент РИА Новости."Господа из PAS (ПДС. — Прим. ред.), вы превышаете свои полномочия, блокируете все инициативы оппозиции — социальные вопросы, другие важные вопросы, которые задают избиратели", — заявила парламентарий Марина Таубер.Группа парламентариев от оппозиции окружила трибуну, после чего Гросу объявил о перерыве.В четверг депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с участников блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время заседания по делу Илана Шора в апреле прошлого года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.Молдавская оппозиция с мая 2022-го проводит акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.Кишинев запретил оппозиционную партию "Шор", представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
https://ria.ru/20240606/shor-1951171934.html
https://ria.ru/20240611/kishinev-1952188407.html
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду
Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента

Депутаты от блока "Победа" заблокировали трибуну парламента Молдавии

© Парламент республики МолдоваДепутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока Победа блокируют трибуну парламента
© Парламент республики Молдова
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
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КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) и руководством заксобрания, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Господа из PAS (ПДС. — Прим. ред.), вы превышаете свои полномочия, блокируете все инициативы оппозиции — социальные вопросы, другие важные вопросы, которые задают избиратели", — заявила парламентарий Марина Таубер.
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Незадолго до этого спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу отказался давать слово членам блока "Победа", отключая им микрофоны.

Группа парламентариев от оппозиции окружила трибуну, после чего Гросу объявил о перерыве.
В четверг депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с участников блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.
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В апреле в Москве прошел первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".

Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время заседания по делу Илана Шора в апреле прошлого года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.
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Кишинев запретил оппозиционную партию "Шор", представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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В миреМолдавияИгорь ГросуМарина ТауберИлан ШорМайя Санду
 
 
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