Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента
Депутаты от блока "Победа" заблокировали трибуну парламента Молдавии
© Парламент республики МолдоваДепутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
© Парламент республики Молдова
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заблокировали трибуну молдавского парламента в знак протеста против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) и руководством заксобрания, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Господа из PAS (ПДС. — Прим. ред.), вы превышаете свои полномочия, блокируете все инициативы оппозиции — социальные вопросы, другие важные вопросы, которые задают избиратели", — заявила парламентарий Марина Таубер.
Незадолго до этого спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу отказался давать слово членам блока "Победа", отключая им микрофоны.
Группа парламентариев от оппозиции окружила трибуну, после чего Гросу объявил о перерыве.
В четверг депутаты от партии "Действие и солидарность" планируют обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с участников блока "Победа". Ожидается, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.
В апреле в Москве прошел первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".
Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время заседания по делу Илана Шора в апреле прошлого года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.
Молдавская оппозиция с мая 2022-го проводит акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
Кишинев запретил оппозиционную партию "Шор", представители других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.