https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html

"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины

"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2024

"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины

Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:47

2024-06-13T14:47

2024-06-13T15:16

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель Responsible Statecraft Артин Дерcимонян."Это (разрешение поставлять "Азову"* оружие. — Прим. ред.) также сигнализирует о том, что ситуация на украинских фронтах стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность вооруженного подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что никакие шаги Вашингтона еще не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте. Кроме того, добавил он, если будущее украинское правительство захочет достичь с Россией мирных договоренностей, оно может столкнуться с сопротивлением "Азова"* и других подобных группировок.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, государственный департамент сша