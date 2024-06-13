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"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2024
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14:47 13.06.2024 (обновлено: 15:16 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2024
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины
Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:47
2024-06-13T15:16
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель Responsible Statecraft Артин Дерcимонян."Это (разрешение поставлять "Азову"* оружие. — Прим. ред.) также сигнализирует о том, что ситуация на украинских фронтах стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность вооруженного подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что никакие шаги Вашингтона еще не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте. Кроме того, добавил он, если будущее украинское правительство захочет достичь с Россией мирных договоренностей, оно может столкнуться с сопротивлением "Азова"* и других подобных группировок.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины

RS: США разрешили поставлять оружие "Азову" из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель Responsible Statecraft Артин Дерcимонян.
"Это (разрешение поставлять "Азову"* оружие. — Прим. ред.) также сигнализирует о том, что ситуация на украинских фронтах стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность вооруженного подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом", — отметил он.
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Эксперт подчеркнул, что никакие шаги Вашингтона еще не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте. Кроме того, добавил он, если будущее украинское правительство захочет достичь с Россией мирных договоренностей, оно может столкнуться с сопротивлением "Азова"* и других подобных группировок.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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