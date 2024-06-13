"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины
RS: США разрешили поставлять оружие "Азову" из-за провалов ВСУ
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* из-за отчаянной ситуации на фронте для ВСУ, пишет обозреватель Responsible Statecraft Артин Дерcимонян.
"Это (разрешение поставлять "Азову"* оружие. — Прим. ред.) также сигнализирует о том, что ситуация на украинских фронтах стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность вооруженного подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что никакие шаги Вашингтона еще не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте. Кроме того, добавил он, если будущее украинское правительство захочет достичь с Россией мирных договоренностей, оно может столкнуться с сопротивлением "Азова"* и других подобных группировок.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.
* Террористическая организация, запрещена в России.