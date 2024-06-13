Рейтинг@Mail.ru
В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/otkrytie-1952527362.html
В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка
В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка - РИА Новости, 13.06.2024
В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка
Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:43
2024-06-13T11:43
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
московская биржа
национальный клиринговый центр (нкц)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_0:232:3067:1957_1920x0_80_0_0_f64113594d0a45404a06fec95a1f400d.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях. "Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии". Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_3243357a036d0593a4d28b68111e0183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, министерство финансов сша, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Санкции в отношении России
В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка

"Открытие": санкции США не скажутся на обслуживании клиентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях.
«
"Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии".
Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАМосковская биржаНациональный клиринговый центр (НКЦ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала