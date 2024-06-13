https://ria.ru/20240613/otkrytie-1952527362.html

В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка

В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка - РИА Новости, 13.06.2024

В банке "Открытие" оценили влияние санкций на работу банка

Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:43

2024-06-13T11:43

2024-06-13T11:43

экономика

сша

россия

министерство финансов сша

московская биржа

национальный клиринговый центр (нкц)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введенные США санкции не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в привычном режиме в офисах банка, заявила кредитная организация в соцсетях. "Новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу "Открытия" и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - рассказали в "Открытии". Минфин США накануне, в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало предписания на сворачивание до 13 августа операций с биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостанавливает торги долларом, евро и гонконгским долларом.

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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), санкции в отношении россии