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Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня - РИА Новости, 13.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:35 13.06.2024 (обновлено: 04:19 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/orsk-1952463009.html
Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня
Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня - РИА Новости, 13.06.2024
Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня
Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идет анализ собранной информации, подведение итогов расследования... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:35
2024-06-13T04:19
пмэф-2024
орск
оренбургская область
россия
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идет анализ собранной информации, подведение итогов расследования ожидается в конце июня, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, расследованием причин аварии, произошедшей на комплексе гидротехнических сооружений в Орске, занимается комиссия Ростехнадзора. В состав рабочего органа входят представители Росводресурсов, МЧС России, муниципалитета и организации, эксплуатирующей дамбу. "Специалистам предстоит определить, в чем причина аварийной ситуации - недостаток проектирования или недочеты при реализации мероприятия. Фактическую обстановку на месте комиссия уже изучила, сейчас идет анализ собранной информации, опрашиваются ответственные лица. По предварительным данным, подведение итогов расследования ожидается в конце июня", - сказал Козлов. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В МЧС 22 апреля сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. По данным областных властей, в зону подтопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939248142.html
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орск
оренбургская область
россия
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орск, оренбургская область, россия, александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
ПМЭФ-2024, Орск, Оренбургская область, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня

Козлов: результаты расследования прорыва дамбы в Орске будут в конце июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идет анализ собранной информации, подведение итогов расследования ожидается в конце июня, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, расследованием причин аварии, произошедшей на комплексе гидротехнических сооружений в Орске, занимается комиссия Ростехнадзора. В состав рабочего органа входят представители Росводресурсов, МЧС России, муниципалитета и организации, эксплуатирующей дамбу.
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"Специалистам предстоит определить, в чем причина аварийной ситуации - недостаток проектирования или недочеты при реализации мероприятия. Фактическую обстановку на месте комиссия уже изучила, сейчас идет анализ собранной информации, опрашиваются ответственные лица. По предварительным данным, подведение итогов расследования ожидается в конце июня", - сказал Козлов.
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В МЧС 22 апреля сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. По данным областных властей, в зону подтопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОрскОренбургская областьРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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