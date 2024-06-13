https://ria.ru/20240613/orsk-1952463009.html

Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня

Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня - РИА Новости, 13.06.2024

Итоги расследования прорыва дамбы в Орске подведут в конце июня

Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идет анализ собранной информации, подведение итогов расследования... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:35

2024-06-13T03:35

2024-06-13T04:19

пмэф-2024

орск

оренбургская область

россия

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идет анализ собранной информации, подведение итогов расследования ожидается в конце июня, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, расследованием причин аварии, произошедшей на комплексе гидротехнических сооружений в Орске, занимается комиссия Ростехнадзора. В состав рабочего органа входят представители Росводресурсов, МЧС России, муниципалитета и организации, эксплуатирующей дамбу. "Специалистам предстоит определить, в чем причина аварийной ситуации - недостаток проектирования или недочеты при реализации мероприятия. Фактическую обстановку на месте комиссия уже изучила, сейчас идет анализ собранной информации, опрашиваются ответственные лица. По предварительным данным, подведение итогов расследования ожидается в конце июня", - сказал Козлов. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В МЧС 22 апреля сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. По данным областных властей, в зону подтопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939248142.html

https://ria.ru/20240406/damba-1938222287.html

орск

оренбургская область

россия

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орск, оренбургская область, россия, александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)