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Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште - РИА Новости, 13.06.2024
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18:31 13.06.2024 (обновлено: 18:40 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/orban-1952676793.html
Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште
Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште - РИА Новости, 13.06.2024
Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский бизнесмен Дональд Трамп-младший на встрече в Будапеште обсуждают будущее отношений США и Венгрии,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:31
2024-06-13T18:40
в мире
украина
сша
россия
виктор орбан
дональд трамп
дональд трамп-младший
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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский бизнесмен Дональд Трамп-младший на встрече в Будапеште обсуждают будущее отношений США и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Орбан разместил в соцсетях совместную фотографию с гостем, подписав "Добро пожаловать в Венгрию, Дональд Трамп-младший". Хаваши сообщил агентству MTI, что "Орбан обменялся со своим гостем идеями о будущем венгерско-американских отношений, нелегальной миграции и возможностях достижения мира, который положит конец" конфликту на Украине. Трамп-младший прибыл в Будапешт по приглашению главы Торгово-промышленной палаты венгерской столицы, он примет участие в конференции, посвященной американским инвестициям в Центральной и Восточной Европе", а также встретится с преподавателями и студентами Колледжа Матьяша Корвина. Орбан выражал поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго. После встречи Орбан сообщил, что Трамп обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html
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в мире, украина, сша, россия, виктор орбан, дональд трамп, дональд трамп-младший
В мире, Украина, США, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Орбан встретился с Трампом-младшим в Будапеште

Орбан и Трамп-младший обсудили отношения стран, мир на Украине и миграцию

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиДональд Трамп-младший и Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 13 июня 2024
Дональд Трамп-младший и Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Дональд Трамп-младший и Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 13 июня 2024
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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский бизнесмен Дональд Трамп-младший на встрече в Будапеште обсуждают будущее отношений США и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
Орбан разместил в соцсетях совместную фотографию с гостем, подписав "Добро пожаловать в Венгрию, Дональд Трамп-младший".
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Трамп назвал Орбана великим лидером
9 марта, 19:30
Хаваши сообщил агентству MTI, что "Орбан обменялся со своим гостем идеями о будущем венгерско-американских отношений, нелегальной миграции и возможностях достижения мира, который положит конец" конфликту на Украине.
Трамп-младший прибыл в Будапешт по приглашению главы Торгово-промышленной палаты венгерской столицы, он примет участие в конференции, посвященной американским инвестициям в Центральной и Восточной Европе", а также встретится с преподавателями и студентами Колледжа Матьяша Корвина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Орбан назвал решение суда ЕС оштрафовать Венгрию возмутительным
Вчера, 12:21
Орбан выражал поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа.
В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго. После встречи Орбан сообщил, что Трамп обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
1 июня, 12:22
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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26 апреля, 13:22
 
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