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Опрос: большинство россиян считают, что СВО сплотила общество - РИА Новости, 13.06.2024
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16:20 13.06.2024 (обновлено: 16:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html
Опрос: большинство россиян считают, что СВО сплотила общество
Опрос: большинство россиян считают, что СВО сплотила общество - РИА Новости, 13.06.2024
Опрос: большинство россиян считают, что СВО сплотила общество
Больше половины россиян (58%) убеждены, что спецоперация на Украине сплотила российское общество, каждый четвертый считает, что разобщило, каждый десятый... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:20
2024-06-13T16:22
общество
россия
украина
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Больше половины россиян (58%) убеждены, что спецоперация на Украине сплотила российское общество, каждый четвертый считает, что разобщило, каждый десятый уверен, что не было никаких изменений, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Патриотизм как национальная идея России". Большая часть россиян (58%) думают, что СВО скорее объединило граждан РФ, 25% считают, что скорее разъединило, 10% - никак не повлияло, остальные затруднились с ответом, такие данные привел Федоров. "Каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО – 61% согласился с таким утверждением, 20% заняли промежуточную позицию – отчасти согласны, отчасти нет, только 14% не согласны", - отметил гендиректор ВЦИОМ. С утверждением о том, что российское общество движется в правильном направлении, согласны 71% опрошенных, альтернативной точки зрения придерживаются 23% граждан, затруднились с ответом 6%, рассказал он. Девять из десяти россиян уверен, что Россия сможет преодолеть все трудности, стоящие перед ней, лишь только 7% считают наоборот, приводит данные Федоров. По данным ВЦИОМ, каждый второй поддерживает утверждение о том, что сейчас нужно жить по принципу "все для фронта, все для победы. Промежуточную позицию по этому вопросу заняли 26% опрошенных, 20% - не согласны с этим утверждением, лишь 4% затруднились с ответом. В опросе ВЦИОМ-Спутник участвовало 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231107/opros-1907934935.html
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929279040.html
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общество, россия, украина, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Украина, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Опрос: большинство россиян считают, что СВО сплотила общество

ВЦИОМ: 58% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила общество

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Больше половины россиян (58%) убеждены, что спецоперация на Украине сплотила российское общество, каждый четвертый считает, что разобщило, каждый десятый уверен, что не было никаких изменений, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Патриотизм как национальная идея России".
Большая часть россиян (58%) думают, что СВО скорее объединило граждан РФ, 25% считают, что скорее разъединило, 10% - никак не повлияло, остальные затруднились с ответом, такие данные привел Федоров.
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"Каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО – 61% согласился с таким утверждением, 20% заняли промежуточную позицию – отчасти согласны, отчасти нет, только 14% не согласны", - отметил гендиректор ВЦИОМ.
С утверждением о том, что российское общество движется в правильном направлении, согласны 71% опрошенных, альтернативной точки зрения придерживаются 23% граждан, затруднились с ответом 6%, рассказал он.
Девять из десяти россиян уверен, что Россия сможет преодолеть все трудности, стоящие перед ней, лишь только 7% считают наоборот, приводит данные Федоров.
По данным ВЦИОМ, каждый второй поддерживает утверждение о том, что сейчас нужно жить по принципу "все для фронта, все для победы. Промежуточную позицию по этому вопросу заняли 26% опрошенных, 20% - не согласны с этим утверждением, лишь 4% затруднились с ответом.
В опросе ВЦИОМ-Спутник участвовало 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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