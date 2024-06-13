https://ria.ru/20240613/olimpiada-1952737444.html
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 13.06.2024
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:19
2024-06-13T23:19
2024-06-13T23:19
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россия
образование
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России. "Российская сборная завоевала 5 золотых и 2 серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны", - говорится в сообщении. Уточняется, что состязание прошло в Узбекистане, Россию представляли семеро старшеклассников, все они заняли призовые места. Руководителем сборной России стал старший преподаватель биологического факультета МГУ Евгений Шилов.
https://ria.ru/20230903/olimpiada-1893971786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, образование
Узбекистан, Россия, Образование
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии
Школьники из России завоевали 7 медалей на биологической олимпиаде им. Авиценны