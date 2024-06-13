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Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 13.06.2024
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23:19 13.06.2024
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Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 13.06.2024
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:19
2024-06-13T23:19
узбекистан
россия
образование
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России. "Российская сборная завоевала 5 золотых и 2 серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны", - говорится в сообщении. Уточняется, что состязание прошло в Узбекистане, Россию представляли семеро старшеклассников, все они заняли призовые места. Руководителем сборной России стал старший преподаватель биологического факультета МГУ Евгений Шилов.
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узбекистан, россия, образование
Узбекистан, Россия, Образование
Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Школьники из России завоевали 7 медалей на биологической олимпиаде им. Авиценны

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.
"Российская сборная завоевала 5 золотых и 2 серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состязание прошло в Узбекистане, Россию представляли семеро старшеклассников, все они заняли призовые места.
Руководителем сборной России стал старший преподаватель биологического факультета МГУ Евгений Шилов.
Российская сборная на Международной олимпиаде по информатике
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
3 сентября 2023, 20:23
 
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