https://ria.ru/20240613/olimpiada-1952737444.html

Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 13.06.2024

Школьники из России завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:19

2024-06-13T23:19

2024-06-13T23:19

узбекистан

россия

образование

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и две серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России. "Российская сборная завоевала 5 золотых и 2 серебряных медали на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны", - говорится в сообщении. Уточняется, что состязание прошло в Узбекистане, Россию представляли семеро старшеклассников, все они заняли призовые места. Руководителем сборной России стал старший преподаватель биологического факультета МГУ Евгений Шилов.

https://ria.ru/20230903/olimpiada-1893971786.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

узбекистан, россия, образование