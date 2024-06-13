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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:17 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/obstrel-1952737089.html
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2024
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:17
2024-06-13T23:17
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району 47 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району Донецка

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району 47 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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