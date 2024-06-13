https://ria.ru/20240613/obstrel-1952737089.html

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2024

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:17

2024-06-13T23:17

2024-06-13T23:17

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району 47 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины