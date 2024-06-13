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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/obstrel-1952733091.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.06.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:38
2024-06-13T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По улице Великоанадольской ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что вследствие обстрела повреждены частные жилые дома и газопровод. В Еленовке при атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе поврежден автомобиль. Кроме того, ВСУ с 17.25 по 20.20 выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По улице Великоанадольской ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что вследствие обстрела повреждены частные жилые дома и газопровод. В Еленовке при атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе поврежден автомобиль.
Кроме того, ВСУ с 17.25 по 20.20 выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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