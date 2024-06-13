https://ria.ru/20240613/obstrel-1952733091.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.06.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:38

2024-06-13T22:38

2024-06-13T22:38

специальная военная операция на украине

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петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По улице Великоанадольской ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что вследствие обстрела повреждены частные жилые дома и газопровод. В Еленовке при атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе поврежден автомобиль. Кроме того, ВСУ с 17.25 по 20.20 выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк