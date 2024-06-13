https://ria.ru/20240613/obrazovanie-1952490503.html

Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование

Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование - РИА Новости, 13.06.2024

Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование

Почти 40% жителей России получают дополнительное образование, чтобы повысить уровень своих доходов, свидетельствуют данные исследования сервисов "Работа.ру" и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:01

2024-06-13T10:01

2024-06-13T10:01

технологии

образование

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 40% жителей России получают дополнительное образование, чтобы повысить уровень своих доходов, свидетельствуют данные исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка". "Среди тех, кто частично или полностью не довольны своим доходом, 53% россиян для увеличения заработка ищут более высокооплачиваемую работу. На втором месте (39%) по популярности находится получение дополнительного образования, а на третьем (37%) — поиск подработки", - говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, по 16% респондентов продают свои услуги и ищут вторую работу, чтобы повысить свои доходы. 14% опрошенных планируют заняться инвестициями, 13% работают сверхурочно. "Пять процентов для потенциального обогащения покупают лотерейные билеты. 4% россиян для увеличения своих доходов делают карты желаний и аффирмации. 6% опрошенных ничего не предпринимают и не планируют", - уточнили в исследовании. В исследовании, которое проводилось с 3 по 10 июня, поучаствовало 3,5 тысячи человек.

https://sn.ria.ru/20230327/kravtsov-1861027258.html

https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, образование, общество