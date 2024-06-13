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Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование - РИА Новости, 13.06.2024
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10:01 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/obrazovanie-1952490503.html
Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование
Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование - РИА Новости, 13.06.2024
Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование
Почти 40% жителей России получают дополнительное образование, чтобы повысить уровень своих доходов, свидетельствуют данные исследования сервисов "Работа.ру" и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:01
2024-06-13T10:01
технологии
образование
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 40% жителей России получают дополнительное образование, чтобы повысить уровень своих доходов, свидетельствуют данные исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка". "Среди тех, кто частично или полностью не довольны своим доходом, 53% россиян для увеличения заработка ищут более высокооплачиваемую работу. На втором месте (39%) по популярности находится получение дополнительного образования, а на третьем (37%) — поиск подработки", - говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, по 16% респондентов продают свои услуги и ищут вторую работу, чтобы повысить свои доходы. 14% опрошенных планируют заняться инвестициями, 13% работают сверхурочно. "Пять процентов для потенциального обогащения покупают лотерейные билеты. 4% россиян для увеличения своих доходов делают карты желаний и аффирмации. 6% опрошенных ничего не предпринимают и не планируют", - уточнили в исследовании. В исследовании, которое проводилось с 3 по 10 июня, поучаствовало 3,5 тысячи человек.
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технологии, образование, общество
Технологии, Образование, Общество
Исследование показало, сколько россиян получают дополнительное образование

Почти 40 процентов россиян получают допобразование, чтобы повысить доходы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 40% жителей России получают дополнительное образование, чтобы повысить уровень своих доходов, свидетельствуют данные исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка".
"Среди тех, кто частично или полностью не довольны своим доходом, 53% россиян для увеличения заработка ищут более высокооплачиваемую работу. На втором месте (39%) по популярности находится получение дополнительного образования, а на третьем (37%) — поиск подработки", - говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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Согласно данным, по 16% респондентов продают свои услуги и ищут вторую работу, чтобы повысить свои доходы. 14% опрошенных планируют заняться инвестициями, 13% работают сверхурочно.
«
"Пять процентов для потенциального обогащения покупают лотерейные билеты. 4% россиян для увеличения своих доходов делают карты желаний и аффирмации. 6% опрошенных ничего не предпринимают и не планируют", - уточнили в исследовании.
В исследовании, которое проводилось с 3 по 10 июня, поучаствовало 3,5 тысячи человек.
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