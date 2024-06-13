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В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок" - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.06.2024 (обновлено: 13:13 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nuland-1952547154.html
В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок"
В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок" - РИА Новости, 13.06.2024
В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок"
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стальную розу из осколка... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:53
2024-06-13T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ян гагин
украина
сша
виктория нуланд
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка. Такой "подарок" Гагин отправил по личной инициативе и сопроводил письменным обращением, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он призывает политиков США прекратить снабжать украинские вооруженные формирования оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта. "Именно вы стали неким "вестником апокалипсиса", триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах. Именно вы стояли у истоков украинского незаконного военного переворота, начавшегося на площади независимости в Киеве, который вверг Украину, а после - почти весь мир в участие (с разной погруженностью) в десятилетнюю смуту, последние три года которой перешли в открытое военное противостояние блока НАТО и России", - говорится в обращении Гагина к Нуланд. В конце мая в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная Международному Дню защиты детей. В рамках мероприятия посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник, общественный деятель Яна Поплавская, омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и Ян Гагин подписали обращение в ООН о гибели детей в результате ударов украинской армии. Авторы обращения потребовали прекратить поставку оружия с Запада на территорию Украины. По заявлению Гагина, снаряды, имеющие в основном американское происхождение, уничтожают гражданское население новых территорий России, включая детей.
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
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россия
украина
сша
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РИА Новости
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безопасность, россия, ян гагин, украина, сша, виктория нуланд, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ян Гагин, Украина, США, Виктория Нуланд, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок"

Гагин отправил Нуланд стальную розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку

© РИА НовостиВоенно-политический эксперт Ян Гагин отправляет почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправляет почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
© РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправляет почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка.
Такой "подарок" Гагин отправил по личной инициативе и сопроводил письменным обращением, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он призывает политиков США прекратить снабжать украинские вооруженные формирования оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта.
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"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
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"Именно вы стали неким "вестником апокалипсиса", триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах. Именно вы стояли у истоков украинского незаконного военного переворота, начавшегося на площади независимости в Киеве, который вверг Украину, а после - почти весь мир в участие (с разной погруженностью) в десятилетнюю смуту, последние три года которой перешли в открытое военное противостояние блока НАТО и России", - говорится в обращении Гагина к Нуланд.
В конце мая в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная Международному Дню защиты детей. В рамках мероприятия посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник, общественный деятель Яна Поплавская, омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и Ян Гагин подписали обращение в ООН о гибели детей в результате ударов украинской армии. Авторы обращения потребовали прекратить поставку оружия с Запада на территорию Украины. По заявлению Гагина, снаряды, имеющие в основном американское происхождение, уничтожают гражданское население новых территорий России, включая детей.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЯн ГагинУкраинаСШАВиктория НуландДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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