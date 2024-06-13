https://ria.ru/20240613/nuland-1952547154.html

В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок"

В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок" - РИА Новости, 13.06.2024

В Донецке сделали Нуланд необычный "подарок"

Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стальную розу из осколка... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:53

2024-06-13T12:53

2024-06-13T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ян гагин

украина

сша

виктория нуланд

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка. Такой "подарок" Гагин отправил по личной инициативе и сопроводил письменным обращением, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он призывает политиков США прекратить снабжать украинские вооруженные формирования оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта. "Именно вы стали неким "вестником апокалипсиса", триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах. Именно вы стояли у истоков украинского незаконного военного переворота, начавшегося на площади независимости в Киеве, который вверг Украину, а после - почти весь мир в участие (с разной погруженностью) в десятилетнюю смуту, последние три года которой перешли в открытое военное противостояние блока НАТО и России", - говорится в обращении Гагина к Нуланд. В конце мая в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная Международному Дню защиты детей. В рамках мероприятия посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник, общественный деятель Яна Поплавская, омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и Ян Гагин подписали обращение в ООН о гибели детей в результате ударов украинской армии. Авторы обращения потребовали прекратить поставку оружия с Запада на территорию Украины. По заявлению Гагина, снаряды, имеющие в основном американское происхождение, уничтожают гражданское население новых территорий России, включая детей.

https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html

https://ria.ru/20240519/nuland-1947045616.html

россия

украина

сша

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ян гагин, украина, сша, виктория нуланд, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато