Рейтинг@Mail.ru
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 13.06.2024 (обновлено: 19:44 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ntv-1952698778.html
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:25
2024-06-13T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
оон
россия
фархан хак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952574696_0:94:1532:956_1920x0_80_0_0_3677bbf4002e01adff6bceab7dac45b6.jpg
ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на журналистов НТВ в ДНР."Мы выступаем против любых нападений на (представителей – ред.) СМИ", – сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.
https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952574696_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_815152f03f6dc2b0e5b3ada40b7adeb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, нтв (телеканал), оон, россия, фархан хак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), ООН, Россия, Фархан Хак
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР

Офис Гутерреша заявил, что выступает против любых нападений на сотрудников СМИ

© AO "Телекомпания НТВ"Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© AO "Телекомпания НТВ"
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на журналистов НТВ в ДНР.
"Мы выступаем против любых нападений на (представителей – ред.) СМИ", – сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Пушилин рассказал о травмах, которые получили журналисты НТВ в Горловке
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаНТВ (телеканал)ООНРоссияФархан Хак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала