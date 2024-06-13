https://ria.ru/20240613/ntv-1952698778.html

Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР

Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024

Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР

ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:25

2024-06-13T19:25

2024-06-13T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

нтв (телеканал)

оон

россия

фархан хак

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ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на журналистов НТВ в ДНР."Мы выступаем против любых нападений на (представителей – ред.) СМИ", – сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.

https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html

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россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, нтв (телеканал), оон, россия, фархан хак