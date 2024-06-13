https://ria.ru/20240613/ntv-1952698778.html
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:25
2024-06-13T19:25
2024-06-13T19:44
специальная военная операция на украине
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ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских военных на журналистов НТВ в ДНР."Мы выступаем против любых нападений на (представителей – ред.) СМИ", – сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является "целенаправленным обстрелом", а ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Киев к ответу.
https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), ООН, Россия, Фархан Хак
Офис Гутерреша осудил атаку на журналистов НТВ в ДНР
Офис Гутерреша заявил, что выступает против любых нападений на сотрудников СМИ