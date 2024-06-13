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Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 13.06.2024 (обновлено: 15:58 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ntv-1952608705.html
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ - РИА Новости, 13.06.2024
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила поддержку журналистам НТВ, пострадавшим при обстреле РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:46
2024-06-13T15:58
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила поддержку журналистам НТВ, пострадавшим при обстреле в ДНР. "Коллегам с НТВ, тяжело раненным на СВО, наша безмерная поддержка. Пусть Господь даст сил поправиться!" — написала она. Сегодня телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники получили ранения в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, пострадали корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий раненый — офицер сопровождения. Обоим журналистам проводят операции.Как сообщил военкор Александр Сладков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.СК займется расследованием атаки на журналистов.
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маргарита симоньян, донецкая народная республика, нтв (телеканал), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), Происшествия, Россия
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ

Симоньян пожелала выздоровления раненным в ДНР журналистам телеканала НТВ

© AO "Телекомпания НТВ"Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© AO "Телекомпания НТВ"
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила поддержку журналистам НТВ, пострадавшим при обстреле в ДНР.
«
"Коллегам с НТВ, тяжело раненным на СВО, наша безмерная поддержка. Пусть Господь даст сил поправиться!" — написала она.
Сегодня телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники получили ранения в ДНР, их доставили в больницу.
По уточненным данным, пострадали корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий раненый — офицер сопровождения. Обоим журналистам проводят операции.
Как сообщил военкор Александр Сладков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
СК займется расследованием атаки на журналистов.
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Специальная военная операция на УкраинеМаргарита СимоньянДонецкая Народная РеспубликаНТВ (телеканал)ПроисшествияРоссия
 
 
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