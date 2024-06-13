https://ria.ru/20240613/ntv-1952608705.html
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ - РИА Новости, 13.06.2024
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила поддержку журналистам НТВ, пострадавшим при обстреле РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:46
2024-06-13T15:46
2024-06-13T15:58
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале выразила поддержку журналистам НТВ, пострадавшим при обстреле в ДНР. "Коллегам с НТВ, тяжело раненным на СВО, наша безмерная поддержка. Пусть Господь даст сил поправиться!" — написала она. Сегодня телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники получили ранения в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, пострадали корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий раненый — офицер сопровождения. Обоим журналистам проводят операции.Как сообщил военкор Александр Сладков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.СК займется расследованием атаки на журналистов.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), Происшествия, Россия
Симоньян выразила поддержку раненым журналистам НТВ
Симоньян пожелала выздоровления раненным в ДНР журналистам телеканала НТВ