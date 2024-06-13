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Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют - РИА Новости, 13.06.2024
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14:12 13.06.2024 (обновлено: 16:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют - РИА Новости, 13.06.2024
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:12
2024-06-13T16:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
горловка
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телекомпании ранены в поселке Гольмовский в ДНР при исполнении профессиональных обязанностей, они доставлены в больницу. "Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ. Также канал отметил, что, помимо его сотрудников, в ДНР в результате обстрела пострадал офицер сопровождения.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, нтв (телеканал), горловка, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), Горловка, Происшествия, Россия
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют

Телеканал НТВ: раненых корреспондента Ивлиева и оператора Кожина оперируют

© AO "Телекомпания НТВ"Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
© AO "Телекомпания НТВ"
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телекомпании ранены в поселке Гольмовский в ДНР при исполнении профессиональных обязанностей, они доставлены в больницу.
"Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ. Также канал отметил, что, помимо его сотрудников, в ДНР в результате обстрела пострадал офицер сопровождения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНТВ (телеканал)ГорловкаПроисшествияРоссия
 
 
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