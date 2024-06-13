https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html

Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют

Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют - РИА Новости, 13.06.2024

Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют

Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:12

2024-06-13T14:12

2024-06-13T16:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

нтв (телеканал)

горловка

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россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телекомпании ранены в поселке Гольмовский в ДНР при исполнении профессиональных обязанностей, они доставлены в больницу. "Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ. Также канал отметил, что, помимо его сотрудников, в ДНР в результате обстрела пострадал офицер сопровождения.

https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html

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горловка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, нтв (телеканал), горловка, происшествия, россия