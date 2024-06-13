https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют - РИА Новости, 13.06.2024
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:12
2024-06-13T14:12
2024-06-13T16:30
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина в настоящее время оперируют, сообщил телеканал в Telegram.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телекомпании ранены в поселке Гольмовский в ДНР при исполнении профессиональных обязанностей, они доставлены в больницу. "Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", — говорится в сообщении НТВ. Также канал отметил, что, помимо его сотрудников, в ДНР в результате обстрела пострадал офицер сопровождения.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), Горловка, Происшествия, Россия
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Телеканал НТВ: раненых корреспондента Ивлиева и оператора Кожина оперируют