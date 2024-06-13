https://ria.ru/20240613/ntv-1952556186.html

Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР

Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024

Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР

Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:23

2024-06-13T13:23

2024-06-13T17:20

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нтв (телеканал)

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гольмовский

происшествия

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — Прим. ред.) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", — говорится в публикации.Пострадавших доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания НТВ в Telegram-канале уточнила, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший — сопровождавший их офицер. Обоим журналистам проводят операции.Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.Расследованием произошедшего займется СК.

https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html

донецкая народная республика

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гольмовский

россия

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, нтв (телеканал), горловка, гольмовский, происшествия, россия, иван приходько