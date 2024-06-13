Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 13.06.2024 (обновлено: 17:20 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ntv-1952556186.html
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР
Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:23
2024-06-13T17:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нтв (телеканал)
горловка
гольмовский
происшествия
россия
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:150:1094:766_1920x0_80_0_0_aca400c0bae8dc3ab36b49778565f472.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — Прим. ред.) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", — говорится в публикации.Пострадавших доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания НТВ в Telegram-канале уточнила, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший — сопровождавший их офицер. Обоим журналистам проводят операции.Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.Расследованием произошедшего займется СК.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
донецкая народная республика
горловка
гольмовский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:138:1094:960_1920x0_80_0_0_377e3eaff89d8efbc5d677a9251d6b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, нтв (телеканал), горловка, гольмовский, происшествия, россия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, НТВ (телеканал), Горловка, Гольмовский, Происшествия, Россия, Иван Приходько
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР

Корреспондент НТВ Ивлиев и оператор ранены в Гольмовском в ДНР

© Фото : страница Валерия Кожина в соцсетиОператор НТВ Валерий Кожин
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : страница Валерия Кожина в соцсети
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — Прим. ред.) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", — говорится в публикации.
Пострадавших доставили в больницу Горловки.
Позднее телекомпания НТВ в Telegram-канале уточнила, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший — сопровождавший их офицер. Обоим журналистам проводят операции.
Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.
Расследованием произошедшего займется СК.
Александр Пушин
Поддубный рассказал, как был ранен оператор ВГТРК Пушин
28 мая, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНТВ (телеканал)ГорловкаГольмовскийПроисшествияРоссияИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала