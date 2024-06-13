https://ria.ru/20240613/ntv-1952556186.html
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 13.06.2024
Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР
Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:23
2024-06-13T13:23
2024-06-13T17:20
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гольмовский
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — Прим. ред.) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", — говорится в публикации.Пострадавших доставили в больницу Горловки.Позднее телекомпания НТВ в Telegram-канале уточнила, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший — сопровождавший их офицер. Обоим журналистам проводят операции.Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.Расследованием произошедшего займется СК.
https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский в ДНР
Корреспондент НТВ Ивлиев и оператор ранены в Гольмовском в ДНР