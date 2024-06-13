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Путин назвал проект NICA мощным конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
19:22 13.06.2024 (обновлено: 19:39 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nica-1952698022.html
Путин назвал проект NICA мощным конкурентным преимуществом России
Путин назвал проект NICA мощным конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 13.06.2024
Путин назвал проект NICA мощным конкурентным преимуществом России
Надо использовать проект NICA для укрепления лидерских позиций РФ по целому ряду направлений, он является мощным конкурентным преимуществом страны, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:22
2024-06-13T19:39
наука
россия
владимир путин
технологии
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Надо использовать проект NICA для укрепления лидерских позиций РФ по целому ряду направлений, он является мощным конкурентным преимуществом страны, сообщил президент России Владимир Путин."(NICA) - это наше мощное конкурентное преимущество. Нужно использовать его для создания суверенных оригинальных сквозных разработок, востребованных во всех сферах жизни. А также для других критически важных продуктов и сервисов. В целом для укрепления наших лидерских позиций по целому ряду направлений", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.Ускорительный комплекс проекта NICA занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метров специального бетона.В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.
https://ria.ru/20240613/putin-1952698600.html
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россия, владимир путин, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал проект NICA мощным конкурентным преимуществом России

Путин: надо использовать проект NICA для укрепления лидерских позиций России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
 Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Надо использовать проект NICA для укрепления лидерских позиций РФ по целому ряду направлений, он является мощным конкурентным преимуществом страны, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"(NICA) - это наше мощное конкурентное преимущество. Нужно использовать его для создания суверенных оригинальных сквозных разработок, востребованных во всех сферах жизни. А также для других критически важных продуктов и сервисов. В целом для укрепления наших лидерских позиций по целому ряду направлений", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
Ускорительный комплекс проекта NICA занимает территорию 6 гектаров, сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию. Строителям комплекса пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Чтобы обеспечить стабильность на всей ее площади было установлено 6 300 свай, причем установка производилась с особой аккуратностью методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 000 кубических метров специального бетона.
В создании комплекса участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Российскую Федерацию. Это 2400 специалистов, включая 1650 российских.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин поздравил членов совета по науке с запуском проекта NICA
Вчера, 19:24
 
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