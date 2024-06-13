https://ria.ru/20240613/nica-1952637525.html

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне - РИА Новости, 13.06.2024

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:06

2024-06-13T17:06

2024-06-13T18:40

дубна

россия

владимир путин

объединенный институт ядерных исследований

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ДУБНА (Московская область), 13 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне."Технологический пуск разрешаю", — сказал он.Президент отметил, что этот проект развивается успешно, несмотря на некоторые трудности. Он добавил, что все принципиальные вопросы решаются."У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас", — заявил Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Глава государства добавил, что в целом при объединении усилий можно было бы действовать более эффективно. Он выразил уверенность, что наука не будет стоять на месте ни при каких обстоятельствах, а все трудности политического характера рано или поздно удастся преодолеть. Президент отметил, что Россия ничего не закрывает, не прячет и открыта для научного сотрудничества с другими странами.Путин также заявил, что проект NICA пойдет на пользу в том числе остальным государствам. По его словам, эта разработка связана с познанием того, как произошла Вселенная, — здесь идет работа по целому ряду направлений и уже приносит результаты.Президент добавил, что программа научных мегагрантов помогла добиться значительных успехов."И действительно, она получилась, эта программа. Триста сорок пять лабораторий, по-моему, в 37 или 39 субъектах Российской Федерации развиваются", — подчеркнул он.Глава государства также не исключил привлечения частного бизнеса для финансирования мегагрантов. Кроме того, он пообещал решить вопрос об объединении усилий по линии правительства, отметив, что ресурсы должны направляться на эту деятельность. Путин добавил, что власти решили увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 миллионов рублей в год и продлить сроки с трех до пяти лет. Однако он допустил, что этот горизонт может быть еще расширен.Коллайдер создан для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Речь идет о кварк-глюонной материи.Согласно справочным материалам пресс-службы Кремля, ускорительный комплекс проекта NICA занимает территорию шесть гектаров. Строителям пришлось учитывать сложные песчаные водонасыщенные грунты площадки. Для обеспечения стабильности здесь было установлено 6300 свай, причем этот процесс осуществлялся с особой аккуратностью — методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 тысячи кубометров специального бетона.В создании коллайдера участвуют ученые из 30 стран мира, а также Европейской организаций по ядерным исследованиям (CERN). Проект NICA объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Россию. В общей сложности речь идет о 2400 специалистах, включая 1650 отечественных.

https://ria.ru/20240613/putin-1952639784.html

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

https://ria.ru/20240613/nica-1952635461.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html

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дубна, россия, владимир путин, объединенный институт ядерных исследований