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Мария Багреева: в нацпроекте участвует более 130 малых предприятий Москвы - РИА Новости, 13.06.2024
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09:18 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952266924.html
Мария Багреева: в нацпроекте участвует более 130 малых предприятий Москвы
Мария Багреева: в нацпроекте участвует более 130 малых предприятий Москвы - РИА Новости, 13.06.2024
Мария Багреева: в нацпроекте участвует более 130 малых предприятий Москвы
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 130 малых предприятий из Москвы, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:18
2024-06-13T09:18
мария багреева
москва
нацпроекты
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 130 малых предприятий из Москвы, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."Несмотря на ключевую цель нацпроекта – рост производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год – малое предпринимательство тоже попадает в контур проекта. На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 130 малых предприятий – это 38% от общего числа столичных участников программы. Из них около 70% относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% – к торговле, 7% представляют сферу туризма", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Как отметила Багреева, с марта 2024 года к проекту в Москве активно присоединяются малые предприятия, работающие в сфере туризма. Это произошло после снижения кабмином России минимального порога по годовой выручке для туротрасли до 180 миллионов рублей. К настоящему времени к проекту присоединились 16 малых туристических предприятий из Москвы."На сегодняшний день 49 малых предприятий завершили первый этап нацпроекта, получив совокупный экономический эффект 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они увеличили выработку продукции на 67%, снизили незавершенное производство и время протекания рабочих процессов на 39%. Теперь компании тиражируют полученный опыт на остальные участки бизнеса", – добавляется в сообщении.В рамках нацпроекта Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. В столице нацпроект с 2022 года реализует Региональный центр компетенций Москвы, созданный на базе АНО "Мосстратегия".
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мария багреева, москва, нацпроекты
Мария Багреева, Москва, Нацпроекты

Мария Багреева: в нацпроекте участвует более 130 малых предприятий Москвы

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 130 малых предприятий из Москвы, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.
"Несмотря на ключевую цель нацпроекта – рост производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год – малое предпринимательство тоже попадает в контур проекта. На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 130 малых предприятий – это 38% от общего числа столичных участников программы. Из них около 70% относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% – к торговле, 7% представляют сферу туризма", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Как отметила Багреева, с марта 2024 года к проекту в Москве активно присоединяются малые предприятия, работающие в сфере туризма. Это произошло после снижения кабмином России минимального порога по годовой выручке для туротрасли до 180 миллионов рублей. К настоящему времени к проекту присоединились 16 малых туристических предприятий из Москвы.
"На сегодняшний день 49 малых предприятий завершили первый этап нацпроекта, получив совокупный экономический эффект 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они увеличили выработку продукции на 67%, снизили незавершенное производство и время протекания рабочих процессов на 39%. Теперь компании тиражируют полученный опыт на остальные участки бизнеса", – добавляется в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Мария Багреева: объем закупок Москвы в регионах превысил 138 млрд рублей
11 июня, 09:18
В рамках нацпроекта Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. В столице нацпроект с 2022 года реализует Региональный центр компетенций Москвы, созданный на базе АНО "Мосстратегия".
 
Мария БагрееваМоскваНацпроекты
 
 
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