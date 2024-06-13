https://ria.ru/20240613/nato-1952612850.html

В НАТО заявили о 300 тысячах военных в высокой степени готовности

В НАТО заявили о 300 тысячах военных в высокой степени готовности - РИА Новости, 13.06.2024

В НАТО заявили о 300 тысячах военных в высокой степени готовности

Более 300 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности, рассказал представитель альянса агентству Франс Пресс. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:56

2024-06-13T15:56

2024-06-13T16:43

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности, рассказал представитель альянса агентству Франс Пресс.Состояние высокой степени готовности предполагает, что командиры НАТО могут развернуть эти силы в течение 30 дней."То, чем располагают союзники, значительно превышает установленные нами 300 тысяч... Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности", - сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

https://ria.ru/20240613/zakharova-1952612636.html

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