https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html

НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС

НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС - РИА Новости, 13.06.2024

НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС

Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:56

2024-06-13T03:56

2024-06-13T06:01

наса

сша

олег кононенко

николай чуб

александр гребенкин

роскосмос

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите, сообщил РИА Новости представитель американского космического агентства.Он заверил, что с экипажем все в порядке, и планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе."На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17.28 по времени центральной части США (1.28 мск четверга) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле", — сказал собеседник агентства.Запись, случайно ставшая достоянием общественности, относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии."Все члены экипажа МКС спали в это время. Все здоровы и в безопасности. Завтрашний выход в открытый космос начинается в 8.00 по времени восточного побережья США (15.00 мск четверга), как и было запланировано", — сказал представитель НАСА.Сейчас на МКС — девять человек. Ранее в июне на станцию на новейшем корабле Starliner прибыли астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. На МКС их встречали космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

https://ria.ru/20240404/nasa-1937732373.html

https://ria.ru/20240601/zapusk-1949917602.html

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наса, сша, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос