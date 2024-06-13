https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html
НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС
НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС - РИА Новости, 13.06.2024
НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС
Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:56
2024-06-13T03:56
2024-06-13T06:01
наса
сша
олег кононенко
николай чуб
александр гребенкин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_3cc2879ac633f645189066495aaa9154.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите, сообщил РИА Новости представитель американского космического агентства.Он заверил, что с экипажем все в порядке, и планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе."На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17.28 по времени центральной части США (1.28 мск четверга) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле", — сказал собеседник агентства.Запись, случайно ставшая достоянием общественности, относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии."Все члены экипажа МКС спали в это время. Все здоровы и в безопасности. Завтрашний выход в открытый космос начинается в 8.00 по времени восточного побережья США (15.00 мск четверга), как и было запланировано", — сказал представитель НАСА.Сейчас на МКС — девять человек. Ранее в июне на станцию на новейшем корабле Starliner прибыли астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. На МКС их встречали космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.
https://ria.ru/20240404/nasa-1937732373.html
https://ria.ru/20240601/zapusk-1949917602.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_46:0:1003:718_1920x0_80_0_0_05aa22608cebfa257216d49336eee258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, сша, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос
НАСА, США, Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Роскосмос
НАСА объяснило слухи о происшествии на МКС
НАСА: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС по ошибке попали в прямой эфир
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите, сообщил РИА Новости представитель американского космического агентства.
Он заверил, что с экипажем все в порядке, и планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе.
"На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17.28 по времени центральной части США
(1.28 мск четверга) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле", — сказал собеседник агентства.
Запись, случайно ставшая достоянием общественности, относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.
"Все члены экипажа МКС спали в это время. Все здоровы и в безопасности. Завтрашний выход в открытый космос начинается в 8.00 по времени восточного побережья США (15.00 мск четверга), как и было запланировано", — сказал представитель НАСА.
Сейчас на МКС — девять человек. Ранее в июне на станцию на новейшем корабле Starliner прибыли астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. На МКС их встречали космонавты "Роскосмоса
" Олег Кононенко
, Николай Чуб
и Александр Гребенкин
, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс
и Трейси Дайсон.