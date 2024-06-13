https://ria.ru/20240613/namestnik-1952521626.html

Наместник Оптиной пустыни: прихожанки духовной силой прогнали нападавшего

Наместник Оптиной пустыни: прихожанки духовной силой прогнали нападавшего - РИА Новости, 13.06.2024

Наместник Оптиной пустыни: прихожанки духовной силой прогнали нападавшего

Прихожанки монастыря Оптина пустынь в Калужской области, пережившие вооруженное нападение, своей духовной силой вынудили нападавшего отступить, их вера и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:24

2024-06-13T11:24

2024-06-13T16:15

религия

оптина пустынь

федор достоевский

амвросий оптинский (александр гренков)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прихожанки монастыря Оптина пустынь в Калужской области, пережившие вооруженное нападение, своей духовной силой вынудили нападавшего отступить, их вера и спокойствие вызывают восхищение, они защищались только крестным знаменем и именем Божиим, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).В среду правительство Калужской области сообщило, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что открывший стрельбу хотел ограбить проезжавший автомобиль. УМВД по региону сообщило и детали произошедшего: около 21.00 мск в среду в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина Пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.Позднее в ряде Telegram-каналов, в частности "Осторожно, новости", Mash, "112", появилось видео, предположительно, с авторегистратора, утверждалось, что на кадрах - как раз момент нападения: вооруженный автоматом мужчина, стреляя в землю и угрожая, заставил выйти из первого автомобиля двух женщин (одна из них стала креститься), потом еще одну женщину - из машины с регистратором, она именем Христа просила нападавшего "не делать этого"."Три прихожанки приехали в монастырь на праздник Вознесения Господня, возвращались домой со службы, на них из леса вышел вооруженный человек, который открыл стрельбу. Вызывает восхищение их вера, спокойствие. Три слабых женщины защищались только крестным знамением и призыванием имени Божия. Сохраняя спокойствие и обладая внутренней духовной силой, вынудили нападавшего отступить", - сказал епископ Иосиф, комментируя эти кадры.Ранее он сообщил РИА Новости, что пострадавшая в результате стрельбы женщина - иконописец, пишет иконы для обители. По его словам, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1993 году на Пасху в монастыре были убиты трое насельников: иеромонах Василий (Росляков), иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев).

https://ria.ru/20240612/monastyr-1952454378.html

https://ria.ru/20240613/rosgvardiya-1952474428.html

https://ria.ru/20240612/postradavshaya-1952452390.html

оптина пустынь

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

оптина пустынь, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), русская православная церковь, религия