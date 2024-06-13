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Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны - РИА Новости, 13.06.2024
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21:43 13.06.2024 (обновлено: 22:12 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/nagrazhdenie-1950946754.html
Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны
Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны - РИА Новости, 13.06.2024
Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны
Вечером 13 июня Национальная программа "Лучшие социальные проекты России" назвала победителей 2024 года. Среди них – мультимедийный выставочный проект... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:43
2024-06-13T22:12
социальный навигатор
общество
россия
президентский фонд культурных инициатив
освобождение. путь к победе
sputnik
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вечером 13 июня Национальная программа "Лучшие социальные проекты России" назвала победителей 2024 года. Среди них – мультимедийный выставочный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый международной медиагруппой "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также спецпроект радио Sputnik "День героев", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны.Лучшим в номинации "Информационно-просветительский проект ("Образование и наука") признан проект "Освобождение. Путь к Победе", который объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и радиоподкастов, приуроченных к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков, а также освещению темы подвига тыла и освобождения территорий Европы.Спецпроект радио Sputnik "День героев", познакомивший радиослушателей с историями и именами героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также подвигами, за которые они были награждены, одержал победу в номинации "Социально-ответственные СМИ".Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие социальные и ESG проекты России".
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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социальный навигатор, общество, россия, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, sputnik
Социальный навигатор, Общество, Россия, Президентский фонд культурных инициатив, Освобождение. Путь к Победе, Sputnik

Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны

© РИА НовостиЗаместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор), координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Геннадий Клюшкин на вручении премии "Лучшие социальные проекты России"
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор), координатор проекта Освобождение. Путь к Победе Геннадий Клюшкин на вручении премии Лучшие социальные проекты России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вечером 13 июня Национальная программа "Лучшие социальные проекты России" назвала победителей 2024 года. Среди них – мультимедийный выставочный проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый международной медиагруппой "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также спецпроект радио Sputnik "День героев", посвященный участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны.
Лучшим в номинации "Информационно-просветительский проект ("Образование и наука") признан проект "Освобождение. Путь к Победе", который объединил гибридные форматы онлайн и офлайн фотовыставок и радиоподкастов, приуроченных к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков, а также освещению темы подвига тыла и освобождения территорий Европы.
© РИА НовостиЗаместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор), координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Геннадий Клюшкин на вручении премии "Лучшие социальные проекты России"
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор), координатор проекта Освобождение. Путь к Победе Геннадий Клюшкин на вручении премии Лучшие социальные проекты России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор), координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Геннадий Клюшкин на вручении премии "Лучшие социальные проекты России"
Спецпроект радио Sputnik "День героев", познакомивший радиослушателей с историями и именами героев специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также подвигами, за которые они были награждены, одержал победу в номинации "Социально-ответственные СМИ".
Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие социальные и ESG проекты России".
 
Социальный навигаторОбществоРоссияПрезидентский фонд культурных инициативОсвобождение. Путь к ПобедеSputnik
 
 
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