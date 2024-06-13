https://ria.ru/20240613/muslim_friendly-1952463438.html
Российским гостиницам присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
Российским гостиницам присвоили первые сертификаты Muslim Friendly - РИА Новости, 13.06.2024
Российским гостиницам присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам - ими стали "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:01
2024-06-13T04:01
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам - ими стали "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве, заявил руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. До этого, в середине мая, он сообщил, что сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России. По его словам, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 сертификатов. "В настоящий момент нами завершен процесс сертификации двух гостиниц - это "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве. Это разные категории и разные регионы, как раз для того, чтобы посмотреть, как хорошо этот стандарт внедряется в работу. Еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений. Я уверен, что, несмотря на сложность прохождения процедуры, количество заведений, которые получат от Роскачества знак Muslim Friendly, будет множиться буквально каждую неделю", - рассказал Протасов. Глава Роскачества также подчеркнул, что задача России - войти в тройку стран-лидеров в рейтинге эффективности внедрения системы Muslim Friendly. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html
https://ria.ru/20240516/roskachestvo-1946308301.html
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РИА Новости
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сочи, москва, россия, максим протасов, роскачество, роза хутор
ПМЭФ-2024, Сочи, Москва, Россия, Максим Протасов, Роскачество, Роза Хутор
Российским гостиницам присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскачество присвоило первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам - ими стали "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве, заявил руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
До этого, в середине мая, он сообщил, что сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly запущена в России
. По его словам, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным и другим объектам порядка 100 сертификатов.
"В настоящий момент нами завершен процесс сертификации двух гостиниц - это "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве. Это разные категории и разные регионы, как раз для того, чтобы посмотреть, как хорошо этот стандарт внедряется в работу. Еще 30 заявок стоят в очереди от гостиниц, ресторанов и иных заведений. Я уверен, что, несмотря на сложность прохождения процедуры, количество заведений, которые получат от Роскачества знак Muslim Friendly, будет множиться буквально каждую неделю", - рассказал Протасов.
Глава Роскачества также подчеркнул, что задача России - войти в тройку стран-лидеров в рейтинге эффективности внедрения системы Muslim Friendly.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.