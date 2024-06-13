https://ria.ru/20240613/mts-1952460923.html
В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке
В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке - РИА Новости, 13.06.2024
В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке
Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС была одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая, нападение велось с 20 тысяч устройств, а хакеры пытались РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T02:35
2024-06-13T02:35
2024-06-13T02:35
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС была одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая, нападение велось с 20 тысяч устройств, а хакеры пытались взломать сеть оператора на протяжении 2 часов, но им не удалось, рассказали РИА Новости в компании. "Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты", - сообщили в МТС, говоря о самой мощной за год DDoS-атаке. Отмечается, что сервис оператора зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит. В свою очередь ключевой особенностью атаки была нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование, а именно маршрутизатор, что в случае успеха привело бы к отключению доступа в интернет для пользователей оператора целого региона. "Это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения", - добавили в компании. "В последнее время мы видим признаки того, что организаторы DDoS-атак тщательнее подходят к выбору целей, используя при этом свои знания в области сетевых технологий для повышения результативности атак и, прежде всего, делая ставку на их объем и интенсивность", - подчеркнул технический руководитель направления Anti-DDoS компании "МТС RED" Дмитрий Монахов.
https://ria.ru/20240606/ataki-1950950657.html
https://ria.ru/20231114/ataka-1909375955.html
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технологии, турция, испания, польша, мтс
Технологии, Турция, Испания, Польша, МТС
В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке
МТС: мощнейшая за год DDoS-атака велась одновременно из Турции, Испании и Польши
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС была одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая, нападение велось с 20 тысяч устройств, а хакеры пытались взломать сеть оператора на протяжении 2 часов, но им не удалось, рассказали РИА Новости в компании.
"Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты", - сообщили в МТС, говоря о самой мощной за год DDoS-атаке.
Отмечается, что сервис оператора зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит. В свою очередь ключевой особенностью атаки была нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование, а именно маршрутизатор, что в случае успеха привело бы к отключению доступа в интернет для пользователей оператора целого региона. "Это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения", - добавили в компании.
"В последнее время мы видим признаки того, что организаторы DDoS-атак тщательнее подходят к выбору целей, используя при этом свои знания в области сетевых технологий для повышения результативности атак и, прежде всего, делая ставку на их объем и интенсивность", - подчеркнул технический руководитель направления Anti-DDoS компании "МТС RED" Дмитрий Монахов.