https://ria.ru/20240613/moskva-1952473867.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:55
2024-06-13T07:55
2024-06-13T07:55
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121280_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_c77e4f5265b43045b7ccc95bcbd2eb95.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой. В столице плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121280_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93d877de144dabeb76dce413aa5cb58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются местами грозы и до плюс 23 градусов