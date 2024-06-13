https://ria.ru/20240613/moskva-1952473867.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:55

2024-06-13T07:55

2024-06-13T07:55

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, местами ливни с грозой. В столице плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус