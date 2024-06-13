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В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2024
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков
До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:44
2024-06-13T07:44
2024-06-13T07:56
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге и в Тушино – 12 миллиметров, в Горках Ленинских – 20 миллиметров. В городе-спутнике Красногорске 22 миллиметра. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры Волоколамска – 28 миллиметров, Можайска – 35 миллиметров, Солнечногорска – 36 миллиметров, что составляет 45% от всего положенного за июнь объема небесной влаги", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он отметил, что дожди будут идти еще сутки.
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общество, москва, горки ленинские, красногорск, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Горки Ленинские, Красногорск, Евгений Тишковец, Экология в России
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков
Тишковец: в столичном регионе за сутки выпало до 45% от месячной нормы осадков