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В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2024
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07:44 13.06.2024 (обновлено: 07:56 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2024
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков
До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:44
2024-06-13T07:56
общество
москва
горки ленинские
красногорск
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге и в Тушино – 12 миллиметров, в Горках Ленинских – 20 миллиметров. В городе-спутнике Красногорске 22 миллиметра. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры Волоколамска – 28 миллиметров, Можайска – 35 миллиметров, Солнечногорска – 36 миллиметров, что составляет 45% от всего положенного за июнь объема небесной влаги", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он отметил, что дожди будут идти еще сутки.
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общество, москва, горки ленинские, красногорск, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Горки Ленинские, Красногорск, Евгений Тишковец, Экология в России
В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков

Тишковец: в столичном регионе за сутки выпало до 45% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге и в Тушино – 12 миллиметров, в Горках Ленинских – 20 миллиметров. В городе-спутнике Красногорске 22 миллиметра.
В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры Волоколамска – 28 миллиметров, Можайска – 35 миллиметров, Солнечногорска – 36 миллиметров, что составляет 45% от всего положенного за июнь объема небесной влаги", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дожди будут идти еще сутки.
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ОбществоМоскваГорки ЛенинскиеКрасногорскЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
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