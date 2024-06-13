https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html

В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков

В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2024

В столичном регионе за сутки выпало до 45 процентов месячной нормы осадков

До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:44

2024-06-13T07:44

2024-06-13T07:56

общество

москва

горки ленинские

красногорск

евгений тишковец

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903151_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_673e200dbddc794581a12f7865018bd6.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. До 45% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге и в Тушино – 12 миллиметров, в Горках Ленинских – 20 миллиметров. В городе-спутнике Красногорске 22 миллиметра. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры Волоколамска – 28 миллиметров, Можайска – 35 миллиметров, Солнечногорска – 36 миллиметров, что составляет 45% от всего положенного за июнь объема небесной влаги", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он отметил, что дожди будут идти еще сутки.

https://ria.ru/20240611/biryukov-1952153436.html

москва

горки ленинские

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, горки ленинские, красногорск, евгений тишковец, экология в россии