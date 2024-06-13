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На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке - РИА Новости, 13.06.2024
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06:16 13.06.2024 (обновлено: 06:24 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/moskva-1952468867.html
На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке
На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке - РИА Новости, 13.06.2024
На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке
На Кольцевой линии метро Москвы нет движения поездов по часовой стрелке, где ранее были увеличены интервалы их движения из-за человека на пути, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:16
2024-06-13T06:24
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы нет движения поездов по часовой стрелке, где ранее были увеличены интервалы их движения из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Незадолго до этого департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за человека на пути."На Кольцевой линии нет движения по часовой стрелке", - говорится в сообщении.В дептрансе призвали пользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями.
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
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На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке

На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена
Пассажиры на станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы нет движения поездов по часовой стрелке, где ранее были увеличены интервалы их движения из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Незадолго до этого департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за человека на пути.
"На Кольцевой линии нет движения по часовой стрелке", - говорится в сообщении.
В дептрансе призвали пользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями.
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