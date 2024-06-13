https://ria.ru/20240613/moskva-1952468867.html

На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке

На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке - РИА Новости, 13.06.2024

На Кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке

На Кольцевой линии метро Москвы нет движения поездов по часовой стрелке, где ранее были увеличены интервалы их движения из-за человека на пути, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:16

2024-06-13T06:16

2024-06-13T06:24

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы нет движения поездов по часовой стрелке, где ранее были увеличены интервалы их движения из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Незадолго до этого департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за человека на пути."На Кольцевой линии нет движения по часовой стрелке", - говорится в сообщении.В дептрансе призвали пользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями.

https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html

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москва