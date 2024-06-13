Оппозиционным депутатам запретили участие в заседаниях парламента Молдавии
Депутатам от блока "Победа" запретили участвовать в пяти заседаниях парламента
© Парламент республики МолдоваДепутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
© Парламент республики Молдова
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Депутатам от оппозиционного молдавского блока "Победа" запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента из-за того, что они заблокировали трибуну, заявил спикер законодательного собрания и лидер правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу.
Ранее в четверг Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те в свою очередь заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией.
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"Голосами 57 депутатов депутаты Василий Боля, Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова, Александр Нестеровский санкционированы через запрет на участие на пяти пленарных заседаниях", - заявил Гросу на заседании, добавив, что в работе парламента объявляется пауза до пятницы.
Депутаты от ПДС планировали в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидалось, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной.
Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.