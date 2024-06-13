https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952653820.html

Оппозиционным депутатам запретили участие в заседаниях парламента Молдавии

Оппозиционным депутатам запретили участие в заседаниях парламента Молдавии - РИА Новости, 13.06.2024

Оппозиционным депутатам запретили участие в заседаниях парламента Молдавии

Депутатам от оппозиционного молдавского блока "Победа" запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента из-за того, что они заблокировали трибуну,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:43

2024-06-13T17:43

2024-06-13T17:43

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Депутатам от оппозиционного молдавского блока "Победа" запретили участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента из-за того, что они заблокировали трибуну, заявил спикер законодательного собрания и лидер правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу. Ранее в четверг Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Те в свою очередь заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. "Голосами 57 депутатов депутаты Василий Боля, Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова, Александр Нестеровский санкционированы через запрет на участие на пяти пленарных заседаниях", - заявил Гросу на заседании, добавив, что в работе парламента объявляется пауза до пятницы. Депутаты от ПДС планировали в четверг обсудить вопрос о снятии парламентского иммунитета с представителей блока "Победа". Ожидалось, что дискуссия по этому вопросу будет напряженной. Решение о снятии иммунитета вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров политсилы. Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, в ходе которого депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html

https://ria.ru/20240613/parlament-1952588415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер, василий боля, возрождение