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ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"

ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная" - РИА Новости, 13.06.2024

ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:32

2024-06-13T16:32

2024-06-13T16:32

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое, Белая Гора и Стенки Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

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