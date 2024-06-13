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ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная" - РИА Новости, 13.06.2024
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16:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/mo-1952627656.html
ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"
ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная" - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:32
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое, Белая Гора и Стенки Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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В мире, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 635 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"

МО: "Южная" группировка за сутки уничтожила до 635 солдат и две бронемашины ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 635 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое, Белая Гора и Стенки Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Вчера, 16:32
 
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