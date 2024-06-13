https://ria.ru/20240613/mks-1952502004.html

На МКС опровергли слухи о ЧП на борту

На МКС опровергли слухи о ЧП на борту - РИА Новости, 13.06.2024

На МКС опровергли слухи о ЧП на борту

Международная космическая станция (МКС) в социальной сети X опровергла слухи о чрезвычайном положении. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:31

2024-06-13T10:31

2024-06-13T11:33

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) в социальной сети X опровергла слухи о чрезвычайном положении. Ранее представитель американского космического агентства сообщил РИА Новости, что фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите. "На борту МКС нет чрезвычайного положения. Примерно в 17.28 по времени центральной части США (1.28 мск четверга) в прямом эфире НАСА по каналу связи прозвучало сообщение о том, что один из членов экипажа испытывает эффекты, похожие на декомпрессионную болезнь. Эта аудиозапись была по ошибке передана из-за того, что сейчас проводится симуляция, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе, и не имеет отношения к реальной чрезвычайной ситуации. Члены экипажа МКС в это время спали. Все они здоровы и находятся в безопасности", - говорится в сообщении МКС.Сейчас на МКС - девять человек. Ранее в июне на станцию на новейшем корабле Starliner прибыли астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. На МКС их встречали космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

https://ria.ru/20240314/starship-1933018019.html

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космос - риа наука, сша, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, наса, роскосмос