https://ria.ru/20240613/minoborony-1952481045.html

Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил

Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил - РИА Новости, 13.06.2024

Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил

Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:12

2024-06-13T09:12

2024-06-13T10:27

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", — говорится в публикации.Кроме того, задействованные в маневрах силы ВМФ вышли в море в назначенный район патрулирования.Как напомнили в Минобороны, участники ранее уже отработали получение спецбоеприпасов для снаряжения ракет морского и наземного базирования.Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учения начался 21 мая. Оно проводится по поручению Верховного главнокомандующего. Владимир Путин назвал учения "плановой работой".В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html

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Российские ракетчики на втором этапе учения нестратегических ядерных сил Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски из назначенного позиционного района, в который заранее вышли, сообщили в Минобороны. 2024-06-13T09:12 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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