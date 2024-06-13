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Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил - РИА Новости, 13.06.2024
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09:12 13.06.2024 (обновлено: 10:27 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/minoborony-1952481045.html
Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил
Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил - РИА Новости, 13.06.2024
Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил
Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:12
2024-06-13T10:27
безопасность
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", — говорится в публикации.Кроме того, задействованные в маневрах силы ВМФ вышли в море в назначенный район патрулирования.Как напомнили в Минобороны, участники ранее уже отработали получение спецбоеприпасов для снаряжения ракет морского и наземного базирования.Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учения начался 21 мая. Оно проводится по поручению Верховного главнокомандующего. Владимир Путин назвал учения "плановой работой".В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.
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Российские ракетчики на втором этапе учения нестратегических ядерных сил
Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски из назначенного позиционного района, в который заранее вышли, сообщили в Минобороны.
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безопасность, космос - риа наука, россия
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия
Российские ракетчики провели электронные пуски в ходе учений ядерных сил

Минобороны: ракетчики провели электронные пуски после скрытного выдвижения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские ракетчики в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", — говорится в публикации.
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
Кроме того, задействованные в маневрах силы ВМФ вышли в море в назначенный район патрулирования.
Как напомнили в Минобороны, участники ранее уже отработали получение спецбоеприпасов для снаряжения ракет морского и наземного базирования.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
Первый этап учения начался 21 мая. Оно проводится по поручению Верховного главнокомандующего. Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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