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СК завел дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске - РИА Новости, 13.06.2024
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15:37 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/migranty-1952606452.html
СК завел дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске
СК завел дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске - РИА Новости, 13.06.2024
СК завел дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске
Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о проживании мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:37
2024-06-13T15:37
происшествия
красногорск
россия
пионерский
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о проживании мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (часть 1 статьи 322.1 УК РФ)", - сказала она. Отмечается, что, по данным СМИ, в здании по улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, проживают мигранты, систематически нарушающие общественный порядок. В настоящее время следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам места проживания. Кроме этого, вместе с полицией проводятся рейды для выявления нелегальных мигрантов.
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красногорск
россия
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происшествия, красногорск, россия, пионерский, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Пионерский, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске

СК возбудил дело после сообщений о проживании мигрантов в бывшем здании колледжа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о проживании мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (часть 1 статьи 322.1 УК РФ)", - сказала она.
Отмечается, что, по данным СМИ, в здании по улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, проживают мигранты, систематически нарушающие общественный порядок.
В настоящее время следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам места проживания. Кроме этого, вместе с полицией проводятся рейды для выявления нелегальных мигрантов.
Полиция Санкт-Петербурга приостановила работу коммерческой организации, установившей канал нелегальной миграции
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28 марта, 23:13
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияПионерскийОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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