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Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024
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13:36 13.06.2024 (обновлено: 13:53 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/mid-1952562146.html
Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024
Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:36
2024-06-13T13:53
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. "Сегодня - еще один пример – вы увидите, как на саммите G7 премьер-министр объявит о целой серии санкций в отношении российских людей и организаций, в том числе о санкциях, которые затронут компании, ведущие деятельность в разных частях мира", - сказал он в эфире Times Radio. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, великобритания, москва, риши сунак, дэвид кэмерон, владимир путин, g7
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Риши Сунак, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, G7
Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

МИД Британии: Сунак объявит на саммите G7 о новом пакете санкций против России

© AP Photo / Christopher FurlongПремьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Christopher Furlong
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
"Сегодня - еще один пример – вы увидите, как на саммите G7 премьер-министр объявит о целой серии санкций в отношении российских людей и организаций, в том числе о санкциях, которые затронут компании, ведущие деятельность в разных частях мира", - сказал он в эфире Times Radio.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Самолет с флагом Великобритании
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
17 января, 18:29
 
В миреРоссияВеликобританияМоскваРиши СунакДэвид КэмеронВладимир ПутинG7
 
 
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