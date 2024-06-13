https://ria.ru/20240613/mid-1952562146.html

Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024

Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:36

2024-06-13T13:36

2024-06-13T13:53

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. "Сегодня - еще один пример – вы увидите, как на саммите G7 премьер-министр объявит о целой серии санкций в отношении российских людей и организаций, в том числе о санкциях, которые затронут компании, ведущие деятельность в разных частях мира", - сказал он в эфире Times Radio. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240117/sanktsii-1921922785.html

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