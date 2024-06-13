Британия объявит о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
МИД Британии: Сунак объявит на саммите G7 о новом пакете санкций против России
© AP Photo / Christopher FurlongПремьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024
© AP Photo / Christopher Furlong
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии. 13 июня 2024
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит в четверг на саммите "Большой семёрки" о новом пакете антироссийских санкций, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
"Сегодня - еще один пример – вы увидите, как на саммите G7 премьер-министр объявит о целой серии санкций в отношении российских людей и организаций, в том числе о санкциях, которые затронут компании, ведущие деятельность в разных частях мира", - сказал он в эфире Times Radio.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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