https://ria.ru/20240613/mest-1952465289.html

"Отомстить": В Киеве испугались своей армии

"Отомстить": В Киеве испугались своей армии - РИА Новости, 13.06.2024

"Отомстить": В Киеве испугались своей армии

Украинцы, которых насильственно мобилизуют в ВСУ, будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" государству, сдаваясь в плен или попросту дезертируя, заявил в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T04:48

2024-06-13T04:48

2024-06-13T04:48

в мире

украина

константин бондаренко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинцы, которых насильственно мобилизуют в ВСУ, будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" государству, сдаваясь в плен или попросту дезертируя, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Константин Бондаренко.Ведущая задалась вопросом, какие результаты может дать мобилизация в текущем виде, когда украинцев "пакуют на улице" и избивают."Она (мобилизация — прим. ред.) не дает серьезных результатов. Данная ситуация – это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию вооруженных сил. Потому что насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти", — предупредил Бондаренко.По его словам, никакие заградотряды и другие подобного рода меры не приведут к результату."Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил", – добавил политолог.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В Сети широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

https://ria.ru/20240612/uklonist-1952391393.html

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

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в мире, украина, константин бондаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины