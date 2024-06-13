https://ria.ru/20240613/megaliven-1952612946.html

Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень"

Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень" - РИА Новости, 13.06.2024

Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень"

Очередной грозовой "вал" держит курс на Москву, с 21 часа до 3 часов ночи обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:56

2024-06-13T15:56

2024-06-13T15:59

москва

погода

центр "фобос"

общество

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550083_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eb52008afd6e8647554377a450e6e0e8.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередной грозовой "вал" держит курс на Москву, с 21 часа до 3 часов ночи обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшие часы ненастье ослабеет. Но расслабляться не стоит. На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой "вал", фронт которого пересекает проходит по линии Калуга-Тула, и держит курс на столичный регион. Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - рассказал Тишковец.Он отметил, что к утру осадки пойдут на убыль. С наступлением сумерек температура воздуха понизится до плюс 13 - плюс 16."Завтра днем погода улучшится, а воздух прогреется до комфортных плюс 21 - плюс 23, что точь-в-точь соответствует норме климата", - добавил синоптик

https://ria.ru/20240612/progulka-1952306324.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, погода, центр "фобос", общество, евгений тишковец