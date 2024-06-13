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Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень" - РИА Новости, 13.06.2024
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15:56 13.06.2024 (обновлено: 15:59 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/megaliven-1952612946.html
Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень"
Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень" - РИА Новости, 13.06.2024
Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень"
Очередной грозовой "вал" держит курс на Москву, с 21 часа до 3 часов ночи обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:56
2024-06-13T15:59
москва
погода
центр "фобос"
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередной грозовой "вал" держит курс на Москву, с 21 часа до 3 часов ночи обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшие часы ненастье ослабеет. Но расслабляться не стоит. На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой "вал", фронт которого пересекает проходит по линии Калуга-Тула, и держит курс на столичный регион. Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - рассказал Тишковец.Он отметил, что к утру осадки пойдут на убыль. С наступлением сумерек температура воздуха понизится до плюс 13 - плюс 16."Завтра днем погода улучшится, а воздух прогреется до комфортных плюс 21 - плюс 23, что точь-в-точь соответствует норме климата", - добавил синоптик
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москва, погода, центр "фобос", общество, евгений тишковец
Москва, Погода, Центр "Фобос", Общество, Евгений Тишковец
Вечером на Москву обрушится новый "мегаливень"

Синоптик Тишковец: после 21 часа на Москву обрушится очередной "мегаливень"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередной грозовой "вал" держит курс на Москву, с 21 часа до 3 часов ночи обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В ближайшие часы ненастье ослабеет. Но расслабляться не стоит. На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой "вал", фронт которого пересекает проходит по линии Калуга-Тула, и держит курс на столичный регион. Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция "мегаливня" с интенсивностью 30 миллиметров или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что к утру осадки пойдут на убыль. С наступлением сумерек температура воздуха понизится до плюс 13 - плюс 16.
"Завтра днем погода улучшится, а воздух прогреется до комфортных плюс 21 - плюс 23, что точь-в-точь соответствует норме климата", - добавил синоптик
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МоскваПогодаЦентр "Фобос"ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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