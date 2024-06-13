https://ria.ru/20240613/medvedev-1952723024.html

Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей госполитики

Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей госполитики - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей госполитики

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей государственной политики по развитию науки заявил. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:15

2024-06-13T21:15

2024-06-13T21:15

россия

дмитрий медведев

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей государственной политики по развитию науки заявил. "Уважение к ученым - это тоже важнейшая составляющая государственной политики и того, чем мы занимаемся", - сказал Медведев на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952712811.html

россия

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россия, дмитрий медведев