https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html

Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев

Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024

Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие российские... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:44

2024-06-13T20:44

2024-06-13T20:44

наука

россия

дмитрий медведев

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие российские ученые готовы возвращаться в РФ, и призвал обеспечить им достойные условия жизни и работы. Он отметил, что Россия заинтересована в возвращении ученых из-за границы. "И они готовы возвращаться, готовы работать, но без жилья естественно такого рода задачи не решаются. Мне кажется, что мы должны это держать в поле зрения", - сказал Медведев в ходе заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952674679.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев