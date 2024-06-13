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Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
20:44 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html
Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев
Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024
Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие российские... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:44
2024-06-13T20:44
наука
россия
дмитрий медведев
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие российские ученые готовы возвращаться в РФ, и призвал обеспечить им достойные условия жизни и работы. Он отметил, что Россия заинтересована в возвращении ученых из-за границы. "И они готовы возвращаться, готовы работать, но без жилья естественно такого рода задачи не решаются. Мне кажется, что мы должны это держать в поле зрения", - сказал Медведев в ходе заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952674679.html
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россия, дмитрий медведев
Наука, Россия, Дмитрий Медведев
Уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, заявил Медведев

Медведев: уехавшие ученые готовы вернуться в Россию, надо обеспечить им условия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие российские ученые готовы возвращаться в РФ, и призвал обеспечить им достойные условия жизни и работы.
Он отметил, что Россия заинтересована в возвращении ученых из-за границы.
"И они готовы возвращаться, готовы работать, но без жилья естественно такого рода задачи не решаются. Мне кажется, что мы должны это держать в поле зрения", - сказал Медведев в ходе заседания Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин призвал создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых
Вчера, 18:24
 
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