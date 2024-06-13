https://ria.ru/20240613/medvedev-1952493798.html

Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости

Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:16

2024-06-13T10:16

2024-06-13T10:16

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи, использовать фейковые новости, чтобы не щадить психику противников РФ, превратить их жизнь в кошмар, где они не смогут отличить выдумку от реальности. "Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами", - написал он. В частности, Медведев предложил использовать для этого фейковые новости. "Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни", - написал он.

https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html

https://ria.ru/20220727/borrel-1805267398.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире