Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости
Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу зловещие страхи
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи, использовать фейковые новости, чтобы не щадить психику противников РФ, превратить их жизнь в кошмар, где они не смогут отличить выдумку от реальности.
"Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами", - написал он.
В частности, Медведев предложил использовать для этого фейковые новости.
"Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни", - написал он.
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27 июля 2022, 11:25