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Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости - РИА Новости, 13.06.2024
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10:16 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952493798.html
Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости
Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости - РИА Новости, 13.06.2024
Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:16
2024-06-13T10:16
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи, использовать фейковые новости, чтобы не щадить психику противников РФ, превратить их жизнь в кошмар, где они не смогут отличить выдумку от реальности. "Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами", - написал он. В частности, Медведев предложил использовать для этого фейковые новости. "Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни", - написал он.
https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу фейковые новости

Медведев предложил вбрасывать в западную медиасферу зловещие страхи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале вбрасывать в западную медиасферу все самые зловещие страхи, использовать фейковые новости, чтобы не щадить психику противников РФ, превратить их жизнь в кошмар, где они не смогут отличить выдумку от реальности.
"Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами", - написал он.
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В частности, Медведев предложил использовать для этого фейковые новости.
"Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни", - написал он.
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