https://ria.ru/20240613/medvedev-1952488084.html

Медведев призвал искать уязвимости экономик Запада в ответ на санкции

Медведев призвал искать уязвимости экономик Запада в ответ на санкции - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев призвал искать уязвимости экономик Запада в ответ на санкции

Россия в ответ на санкции против себя и своих граждан должна ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели, написал зампред Совбеза Дмитрий РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:52

2024-06-13T09:52

2024-06-13T14:49

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции против себя и своих граждан должна ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне", — говорится в публикации.Для этого необходимо продолжать искать критические уязвимости, подчеркнул политик.Медведев призвал причинять ущерб во всех сферах, блокировать работу компаний и государственных ведомств, находить технологические проблемы и наносить по ним беспощадные удары.Он уточнил, что имеет в виду "изничтожение" энергетики, промышленности, транспорта, банковских и социальных услуг, чтобы навести страх неминуемого коллапса всей критической инфраструктуры."Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их!" — призвал Медведев.Накануне Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. Они касаются различных сфер — научной, оборонной, финансовой, энергетической и общественной. Вашингтон запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями.

https://radiosputnik.ru/20240613/antonov-1952474966.html

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дмитрий медведев, россия, сша