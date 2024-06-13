https://ria.ru/20240613/medvedev-1952487927.html
Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев
Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024
Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев
Западные страны опасаются войны в космосе, значит, получат и ее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя возможную... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:50
2024-06-13T09:50
2024-06-13T11:32
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны опасаются войны в космосе, значит, получат и ее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя возможную реакцию РФ на новые санкции.Медведев в своем телеграм-канале написал, что на новые западные санкции нужно реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые ввели ограничения."Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!" - написал Медведев.
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космос - риа наука, дмитрий медведев, россия, в мире
Космос - РИА Наука, Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев
Медведев: западные страны опасаются войны в космосе, значит, получат и ее