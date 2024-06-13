https://ria.ru/20240613/medvedev-1952487927.html

Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев

Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024

Западные страны опасаются войны в космосе, заявил Медведев

Западные страны опасаются войны в космосе, значит, получат и ее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя возможную... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:50

2024-06-13T09:50

2024-06-13T11:32

космос - риа наука

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны опасаются войны в космосе, значит, получат и ее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя возможную реакцию РФ на новые санкции.Медведев в своем телеграм-канале написал, что на новые западные санкции нужно реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые ввели ограничения."Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!" - написал Медведев.

https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html

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космос - риа наука, дмитрий медведев, россия, в мире