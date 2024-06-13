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Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями - РИА Новости, 13.06.2024
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01:12 13.06.2024 (обновлено: 01:37 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/mask-1952458798.html
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями - РИА Новости, 13.06.2024
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями
Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:12
2024-06-13T01:37
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие "черные списки" граждан США, и предложил признать их террористическими формированиями.Профильный комитет палаты представителей ранее включил в свой вариант бюджета госдепартамента и прочих внешнеполитических структур запрет на выделение средств организациям, "очерняющим американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом (президента США Джо) Байдена", сообщил автор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд."Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций", - написал Маск в социальной сети Х.На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских критиков помощи Украине. В него вошли 76 организаций и 391 физическое лицо, в том числе экс-президент Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, Маск, члены гонгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.
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сша, украина, илон маск, дональд трамп, такер карлсон, в мире
США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Такер Карлсон, В мире
Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие "черные списки" граждан США, и предложил признать их террористическими формированиями.
Профильный комитет палаты представителей ранее включил в свой вариант бюджета госдепартамента и прочих внешнеполитических структур запрет на выделение средств организациям, "очерняющим американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом (президента США Джо) Байдена", сообщил автор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд.
"Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций", - написал Маск в социальной сети Х.
На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских критиков помощи Украине. В него вошли 76 организаций и 391 физическое лицо, в том числе экс-президент Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, Маск, члены гонгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс.
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