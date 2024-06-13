https://ria.ru/20240613/malavi-1952603805.html

Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы

Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы - РИА Новости, 13.06.2024

Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы

Президент Малави Лазарус Чаквера призвал иностранные правительства и международные учреждения помочь в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:32

2024-06-13T15:32

2024-06-13T15:32

в мире

малави

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952162277_0:219:1080:827_1920x0_80_0_0_1a67cb40091b3eff91b483b6f12d02aa.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера призвал иностранные правительства и международные учреждения помочь в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб вице-президент страны Саулос Чилима, сообщает газета Nation. "Сегодня вооружённые силы Малави начали расследование причин катастрофы. Я знаю, что у некоторых из ваших правительств есть опыт в этой области, так что я прошу вас предоставить поддержку", - цитирует издание слова президента на встрече с более чем 20 руководителями посольств и представителями международных учреждений. Чаквера также выразил благодарность иностранным правительствам, которые оперативно поддержали поисково-спасательные операции сразу после того, как стало известно, что самолет, на борту которого находились вице-президент и еще восемь пассажиров, пропал без вести. Ранее малавийское издание MBC Digital сообщило со ссылкой на президента страны, что вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры пропавшего воздушного судна не выжили после крушения, произошедшего 10 июня.

https://ria.ru/20240611/malavi-1952159213.html

малави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малави