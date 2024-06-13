https://ria.ru/20240613/malavi-1952603805.html
Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы
Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы - РИА Новости, 13.06.2024
Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы
Президент Малави Лазарус Чаквера призвал иностранные правительства и международные учреждения помочь в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:32
2024-06-13T15:32
2024-06-13T15:32
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера призвал иностранные правительства и международные учреждения помочь в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб вице-президент страны Саулос Чилима, сообщает газета Nation. "Сегодня вооружённые силы Малави начали расследование причин катастрофы. Я знаю, что у некоторых из ваших правительств есть опыт в этой области, так что я прошу вас предоставить поддержку", - цитирует издание слова президента на встрече с более чем 20 руководителями посольств и представителями международных учреждений. Чаквера также выразил благодарность иностранным правительствам, которые оперативно поддержали поисково-спасательные операции сразу после того, как стало известно, что самолет, на борту которого находились вице-президент и еще восемь пассажиров, пропал без вести. Ранее малавийское издание MBC Digital сообщило со ссылкой на президента страны, что вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры пропавшего воздушного судна не выжили после крушения, произошедшего 10 июня.
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в мире, малави
Малави просит помощи в расследовании авиакатастрофы
Малави просит помощи в расследовании катастрофы, в которой погиб вице-президент
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент Малави Лазарус Чаквера призвал иностранные правительства и международные учреждения помочь в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб вице-президент страны Саулос Чилима, сообщает газета Nation
.
«
"Сегодня вооружённые силы Малави начали расследование причин катастрофы. Я знаю, что у некоторых из ваших правительств есть опыт в этой области, так что я прошу вас предоставить поддержку", - цитирует издание слова президента на встрече с более чем 20 руководителями посольств и представителями международных учреждений.
Чаквера также выразил благодарность иностранным правительствам, которые оперативно поддержали поисково-спасательные операции сразу после того, как стало известно, что самолет, на борту которого находились вице-президент и еще восемь пассажиров, пропал без вести.
Ранее малавийское издание MBC Digital сообщило со ссылкой на президента страны, что вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры пропавшего воздушного судна не выжили после крушения, произошедшего 10 июня.