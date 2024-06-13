https://ria.ru/20240613/maks-1952581160.html
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник
В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:22
2024-06-13T14:22
2024-06-13T14:30
жуковский
космос - риа наука
авиасалон макс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в авиационной отрасли. В мае другой источник в российской авиаотрасли сообщал РИА Новости, что МАКС-2024, который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить. "Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год", - сказал собеседник агентства. Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20231113/su-57-1909098479.html
жуковский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, космос - риа наука, авиасалон макс
Жуковский, Космос - РИА Наука, Авиасалон МАКС
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник
Источник сообщил об обсуждении переноса авиасалона МАКС на 2025 год
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в авиационной отрасли.
В мае другой источник в российской авиаотрасли сообщал РИА Новости, что МАКС-2024, который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить.
"Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год", - сказал собеседник агентства.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском
раз в два года.