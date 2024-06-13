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Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
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14:22 13.06.2024 (обновлено: 14:30 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/maks-1952581160.html
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник
В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:22
2024-06-13T14:30
жуковский
космос - риа наука
авиасалон макс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в авиационной отрасли. В мае другой источник в российской авиаотрасли сообщал РИА Новости, что МАКС-2024, который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить. "Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год", - сказал собеседник агентства. Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20231113/su-57-1909098479.html
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жуковский, космос - риа наука, авиасалон макс
Жуковский, Космос - РИА Наука, Авиасалон МАКС
Полная отмена авиасалона МАКС не обсуждается, сообщил источник

Источник сообщил об обсуждении переноса авиасалона МАКС на 2025 год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийский вертолет К-52К на авиасалоне МАКС
Российский вертолет К-52К на авиасалоне МАКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский вертолет К-52К на авиасалоне МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В настоящее время обсуждается не отмена, а перенос международного авиакосмического салона МАКС на следующий год, сообщил в четверг источник РИА Новости в авиационной отрасли.
В мае другой источник в российской авиаотрасли сообщал РИА Новости, что МАКС-2024, который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова могут отменить.
"Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год", - сказал собеседник агентства.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
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