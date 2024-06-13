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Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет - РИА Новости, 13.06.2024
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21:29 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/makron-1952724628.html
Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет
Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет - РИА Новости, 13.06.2024
Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет
Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона, чья партия показала провальные результаты на выборах в Европарламент, достиг низшего уровня за... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:29
2024-06-13T21:29
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона, чья партия показала провальные результаты на выборах в Европарламент, достиг низшего уровня за последние пять с половиной лет, следует из опроса исследовательской компании Elabe для издания Echos. "Рейтинг доверия главе государства упал на 5 пунктов - до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока", - говорится в опросе. Уровень популярности Макрона был ниже лишь в 2019 году, в разгар протестного движения "желтых жилетов", тогда он оставлял 23%. Отмечается, что поддержка президента Франции уменьшается среди всех слоев населения, включая работающих в найме (минус 12 пунктов, 33% поддержки) и пенсионеров (минус 4 пункта и 26% положительных отзывов). "Это показывает, что экономические проблемы остаются наиболее существенными. Существует также обеспокоенность по поводу нестабильности, которую сам Эммануэль Макрон вызвал роспуском парламента", - отмечает глава Elabe, социолог Бернар Саламес. Он высказал мнение, что Макрон, вероятно, столкнется с проблемами во втором туре парламентских выборов, так как ни сторонники республиканцев, ни сторонники социал-демократов не готовы проголосовать за его партию. Поддержка назначенного Макроном в январе премьер-министра Габриэля Атталя также продолжает падать. Она снизилась на 4 пункта и составляет 29%. "В связи с этим возникает вопрос: слышен ли голос Эммануэля Макрона в этой избирательной кампании? Габриэль Атталь, несомненно, лучше всего подходит для того, чтобы возглавить ее", - отмечает социолог. Согласно опросу Elabe для телеканала BFMTV, опубликованному накануне, 7 из 10 французов считают, что Эммануэль Макрон является "скорее обузой для своего лагеря". На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
https://ria.ru/20240601/makron-1949819293.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет

Echos: рейтинг доверия Макрону упал до 24%, это самый низкий показатель за 5 лет

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона, чья партия показала провальные результаты на выборах в Европарламент, достиг низшего уровня за последние пять с половиной лет, следует из опроса исследовательской компании Elabe для издания Echos.
"Рейтинг доверия главе государства упал на 5 пунктов - до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока", - говорится в опросе.
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Уровень популярности Макрона был ниже лишь в 2019 году, в разгар протестного движения "желтых жилетов", тогда он оставлял 23%. Отмечается, что поддержка президента Франции уменьшается среди всех слоев населения, включая работающих в найме (минус 12 пунктов, 33% поддержки) и пенсионеров (минус 4 пункта и 26% положительных отзывов).
"Это показывает, что экономические проблемы остаются наиболее существенными. Существует также обеспокоенность по поводу нестабильности, которую сам Эммануэль Макрон вызвал роспуском парламента", - отмечает глава Elabe, социолог Бернар Саламес.
Он высказал мнение, что Макрон, вероятно, столкнется с проблемами во втором туре парламентских выборов, так как ни сторонники республиканцев, ни сторонники социал-демократов не готовы проголосовать за его партию.
Поддержка назначенного Макроном в январе премьер-министра Габриэля Атталя также продолжает падать. Она снизилась на 4 пункта и составляет 29%.
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"В связи с этим возникает вопрос: слышен ли голос Эммануэля Макрона в этой избирательной кампании? Габриэль Атталь, несомненно, лучше всего подходит для того, чтобы возглавить ее", - отмечает социолог.
Согласно опросу Elabe для телеканала BFMTV, опубликованному накануне, 7 из 10 французов считают, что Эммануэль Макрон является "скорее обузой для своего лагеря".
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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