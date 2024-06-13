https://ria.ru/20240613/makron-1952724628.html

Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет

Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет - РИА Новости, 13.06.2024

Рейтинг популярности Макрона достиг низшего уровня за пять лет

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона, чья партия показала провальные результаты на выборах в Европарламент, достиг низшего уровня за... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:29

2024-06-13T21:29

2024-06-13T21:29

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона, чья партия показала провальные результаты на выборах в Европарламент, достиг низшего уровня за последние пять с половиной лет, следует из опроса исследовательской компании Elabe для издания Echos. "Рейтинг доверия главе государства упал на 5 пунктов - до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока", - говорится в опросе. Уровень популярности Макрона был ниже лишь в 2019 году, в разгар протестного движения "желтых жилетов", тогда он оставлял 23%. Отмечается, что поддержка президента Франции уменьшается среди всех слоев населения, включая работающих в найме (минус 12 пунктов, 33% поддержки) и пенсионеров (минус 4 пункта и 26% положительных отзывов). "Это показывает, что экономические проблемы остаются наиболее существенными. Существует также обеспокоенность по поводу нестабильности, которую сам Эммануэль Макрон вызвал роспуском парламента", - отмечает глава Elabe, социолог Бернар Саламес. Он высказал мнение, что Макрон, вероятно, столкнется с проблемами во втором туре парламентских выборов, так как ни сторонники республиканцев, ни сторонники социал-демократов не готовы проголосовать за его партию. Поддержка назначенного Макроном в январе премьер-министра Габриэля Атталя также продолжает падать. Она снизилась на 4 пункта и составляет 29%. "В связи с этим возникает вопрос: слышен ли голос Эммануэля Макрона в этой избирательной кампании? Габриэль Атталь, несомненно, лучше всего подходит для того, чтобы возглавить ее", - отмечает социолог. Согласно опросу Elabe для телеканала BFMTV, опубликованному накануне, 7 из 10 французов считают, что Эммануэль Макрон является "скорее обузой для своего лагеря". На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240601/makron-1949819293.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024