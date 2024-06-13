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Мэр Магадана обвинил городских депутатов в сведении личных счетов - РИА Новости, 13.06.2024
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05:54 13.06.2024 (обновлено: 05:58 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/magadan-1952467831.html
Мэр Магадана обвинил городских депутатов в сведении личных счетов
Мэр Магадана обвинил городских депутатов в сведении личных счетов - РИА Новости, 13.06.2024
Мэр Магадана обвинил городских депутатов в сведении личных счетов
Мэр Магадана Юрий Гришан обвинил депутатов городской Думы в сведении личных счетов после того, как они неудовлетворительно оценили его работу за 2023 год. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:54
2024-06-13T05:58
политика
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владимир смирнов
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МАГАДАН, 13 июн - РИА Новости. Мэр Магадана Юрий Гришан обвинил депутатов городской Думы в сведении личных счетов после того, как они неудовлетворительно оценили его работу за 2023 год. Ранее депутаты Магаданской городской Думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра города Юрия Гришана за 2023 год. Согласно уставу Магадана, депутаты городской Думы могут отправить мэра в отставку, поставив его работе неудовлетворительную оценку два года подряд. Однако и по итогам одного неуда, как пояснили в кулуарах Магаданской городской Думы РИА Новости, градоначальник может быть смещен, если глава региона выразит ему свое недоверие и его в этом поддержит президент России. "Мотив голосования братьев Смирновых (Владимир Смирнов – председатель Магаданской городской Думы, Максим Смирнов - депутат – ред.) понятен. Давно затаившаяся обида за увольнение Максима Смирнова с должности директора школы имени Елены Вяльбе за развал работы, снижение контингента, уход тренеров. И вот настал момент сведения счетов. Поразительно, что на самом заседании Думы вопросов ко мне не поступило вообще ни одного. Ко мне обращается огромное количество людей, депутатов всех уровней с вопросом "за что?", - написал Гришан в своем Telegram-канале. Он добавил, что решение Думы, подписанное председателем Владимиром Смирновым, уже поступило в мэрию Магадана, никаких рекомендаций по исправлению ситуации к нему не приложено.
https://realty.ria.ru/20240403/magadan-1937594622.html
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политика, россия, магадан, владимир смирнов, елена вяльбе
Политика, Россия, Магадан, Владимир Смирнов, Елена Вяльбе
Мэр Магадана обвинил городских депутатов в сведении личных счетов

Мэр Магадана Гришан обвинил депутатов гордумы в сведении личных счетов

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МАГАДАН, 13 июн - РИА Новости. Мэр Магадана Юрий Гришан обвинил депутатов городской Думы в сведении личных счетов после того, как они неудовлетворительно оценили его работу за 2023 год.
Ранее депутаты Магаданской городской Думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра города Юрия Гришана за 2023 год. Согласно уставу Магадана, депутаты городской Думы могут отправить мэра в отставку, поставив его работе неудовлетворительную оценку два года подряд. Однако и по итогам одного неуда, как пояснили в кулуарах Магаданской городской Думы РИА Новости, градоначальник может быть смещен, если глава региона выразит ему свое недоверие и его в этом поддержит президент России.
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"Мотив голосования братьев Смирновых (Владимир Смирнов – председатель Магаданской городской Думы, Максим Смирнов - депутат – ред.) понятен. Давно затаившаяся обида за увольнение Максима Смирнова с должности директора школы имени Елены Вяльбе за развал работы, снижение контингента, уход тренеров. И вот настал момент сведения счетов. Поразительно, что на самом заседании Думы вопросов ко мне не поступило вообще ни одного. Ко мне обращается огромное количество людей, депутатов всех уровней с вопросом "за что?", - написал Гришан в своем Telegram-канале.
Он добавил, что решение Думы, подписанное председателем Владимиром Смирновым, уже поступило в мэрию Магадана, никаких рекомендаций по исправлению ситуации к нему не приложено.
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