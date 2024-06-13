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Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2024
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16:23 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/litva-1952624001.html
Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии
Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2024
Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии
Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:23
2024-06-13T16:23
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии. В сентябре 2022 года парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года. На заседании в четверг сейм принял поправки к закону об общественной информации, которые отменяют срок запрета, делая его бессрочным, сообщила пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто. Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, литва, россия, белоруссия, санкции в отношении россии
В мире, Литва, Россия, Белоруссия, Санкции в отношении России
Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии

Сейм Литвы бессрочно запретил теле- и радиотрансляции из России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии.
В сентябре 2022 года парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года.
На заседании в четверг сейм принял поправки к закону об общественной информации, которые отменяют срок запрета, делая его бессрочным, сообщила пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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