https://ria.ru/20240613/litva-1952624001.html

Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии

Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2024

Сейм Литвы бессрочно запретил телетрансляции из России и Белоруссии

Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:23

2024-06-13T16:23

2024-06-13T16:23

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании принял законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии. В сентябре 2022 года парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года. На заседании в четверг сейм принял поправки к закону об общественной информации, которые отменяют срок запрета, делая его бессрочным, сообщила пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто. Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948441556.html

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Кирилл Волков

в мире, литва, россия, белоруссия, санкции в отношении россии