https://ria.ru/20240613/leykovskiy-1952660294.html

Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области

Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024

Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:59

2024-06-13T17:59

2024-06-13T17:59

калужская область

калужская область

законодательное собрание калужской области

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заключительное заседание весенней сессии провел председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. "За период 12 сессий нами проведено семь заседаний. Принято 47 областных законов и 117 постановлений. Благодарю всех за совместную слаженную и профессиональную работу", - приводит пресс-служба слова Новосельцева. В материале отмечается, что одним из ключевых вопросов итогового заседания стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому. Его кандидатуру в областной парламент внесли представители трудового коллектива, профсоюзного комитета и администрации предприятия. Весь трудовой путь Лейковского связан с этим заводом. По данным пресс-службы, в 90-е годы именно он сделал все возможное, чтобы сохранить предприятие - не позволил распродать станки и распустить коллектив. "КАДВИ" является современным предприятием. Еще с советских времен "бриллиант" производства - газотурбинные двигатели. Они стоят в модернизированных танках Т-80БВМ и обеспечивают их маневренность. Танки уже продемонстрировали свои преимущества в зоне СВО. У истоков создания газотурбинных двигателей стоял Лейковский. "Передаю свои поздравления Юрию Александровичу. Вручим регалии в торжественной обстановке, во время празднования Дня образования Калужской области", - сказал Новосельцев.

https://ria.ru/20240607/zavod-1951545410.html

https://ria.ru/20230921/podderzhka-1897828418.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, законодательное собрание калужской области