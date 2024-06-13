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Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:59 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/leykovskiy-1952660294.html
Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области
Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024
Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:59
2024-06-13T17:59
калужская область
калужская область
законодательное собрание калужской области
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заключительное заседание весенней сессии провел председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. "За период 12 сессий нами проведено семь заседаний. Принято 47 областных законов и 117 постановлений. Благодарю всех за совместную слаженную и профессиональную работу", - приводит пресс-служба слова Новосельцева. В материале отмечается, что одним из ключевых вопросов итогового заседания стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому. Его кандидатуру в областной парламент внесли представители трудового коллектива, профсоюзного комитета и администрации предприятия. Весь трудовой путь Лейковского связан с этим заводом. По данным пресс-службы, в 90-е годы именно он сделал все возможное, чтобы сохранить предприятие - не позволил распродать станки и распустить коллектив. "КАДВИ" является современным предприятием. Еще с советских времен "бриллиант" производства - газотурбинные двигатели. Они стоят в модернизированных танках Т-80БВМ и обеспечивают их маневренность. Танки уже продемонстрировали свои преимущества в зоне СВО. У истоков создания газотурбинных двигателей стоял Лейковский. "Передаю свои поздравления Юрию Александровичу. Вручим регалии в торжественной обстановке, во время празднования Дня образования Калужской области", - сказал Новосельцев.
https://ria.ru/20240607/zavod-1951545410.html
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калужская область, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Законодательное Собрание Калужской области

Юрий Лейковский стал Почетным гражданином Калужской области

© Фото : Законодательное Собрание Калужской областиПрезидент ПАО "Калужский двигатель" Юрий Александрович Лейковский
Президент ПАО Калужский двигатель Юрий Александрович Лейковский - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Законодательное Собрание Калужской области
Президент ПАО "Калужский двигатель" Юрий Александрович Лейковский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Заключительное заседание весенней сессии провел председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
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"За период 12 сессий нами проведено семь заседаний. Принято 47 областных законов и 117 постановлений. Благодарю всех за совместную слаженную и профессиональную работу", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.
В материале отмечается, что одним из ключевых вопросов итогового заседания стало присвоение звания "Почетный гражданин Калужской области" президенту ПАО "Калужский двигатель" Юрию Лейковскому. Его кандидатуру в областной парламент внесли представители трудового коллектива, профсоюзного комитета и администрации предприятия. Весь трудовой путь Лейковского связан с этим заводом.
По данным пресс-службы, в 90-е годы именно он сделал все возможное, чтобы сохранить предприятие - не позволил распродать станки и распустить коллектив. "КАДВИ" является современным предприятием. Еще с советских времен "бриллиант" производства - газотурбинные двигатели. Они стоят в модернизированных танках Т-80БВМ и обеспечивают их маневренность. Танки уже продемонстрировали свои преимущества в зоне СВО. У истоков создания газотурбинных двигателей стоял Лейковский.
"Передаю свои поздравления Юрию Александровичу. Вручим регалии в торжественной обстановке, во время празднования Дня образования Калужской области", - сказал Новосельцев.
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