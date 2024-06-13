https://ria.ru/20240613/leopard-1952462468.html
Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда
Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда - РИА Новости, 13.06.2024
Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда
У России есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, обсуждается совместный проект по сохранению редкого животного, сообщил в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:24
2024-06-13T03:24
2024-06-13T04:19
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александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. У России есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, обсуждается совместный проект по сохранению редкого животного, сообщил в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. Ранее Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. "Обсуждаем с корейской стороной этот проект. У нас есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, но нет конкретных цифр по количеству. В прошлом году, на 10-м заседании Межправительственной Российско-Корейской комиссии договорились создать отдельную Подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среду", - сказал Козлов. По его словам, сейчас идет подготовка к первому заседанию, на котором обсудят дальнейшую работу по вопросам сохранения леопарда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ПМЭФ-2024, Россия, Китай, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда
Минприроды: РФ и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. У России есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, обсуждается совместный проект по сохранению редкого животного, сообщил в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Ранее Россия и Китай
приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк.
"Обсуждаем с корейской стороной этот проект. У нас есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, но нет конкретных цифр по количеству. В прошлом году, на 10-м заседании Межправительственной Российско-Корейской комиссии договорились создать отдельную Подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среду", - сказал Козлов.
По его словам, сейчас идет подготовка к первому заседанию, на котором обсудят дальнейшую работу по вопросам сохранения леопарда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.