https://ria.ru/20240613/leopard-1952462468.html

Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда

Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда - РИА Новости, 13.06.2024

Россия и КНДР обсуждают проект по сохранению дальневосточного леопарда

У России есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, обсуждается совместный проект по сохранению редкого животного, сообщил в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:24

2024-06-13T03:24

2024-06-13T04:19

пмэф-2024

россия

китай

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. У России есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, обсуждается совместный проект по сохранению редкого животного, сообщил в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. Ранее Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. "Обсуждаем с корейской стороной этот проект. У нас есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, но нет конкретных цифр по количеству. В прошлом году, на 10-м заседании Межправительственной Российско-Корейской комиссии договорились создать отдельную Подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среду", - сказал Козлов. По его словам, сейчас идет подготовка к первому заседанию, на котором обсудят дальнейшую работу по вопросам сохранения леопарда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html

https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html

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россия, китай, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)