https://ria.ru/20240613/lazareva-1952493934.html

МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*

МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 13.06.2024

МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*

МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:16

2024-06-13T10:16

2024-06-13T15:07

россия

татьяна лазарева

происшествия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства."Татьяна Юрьевна Лазарева*, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК", значится в базе розыска МВД.Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.В апреле прокуратура начала проверку в отношении Лазаревой*. Как уточняла глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в ведомство с просьбой провести проверку, в интернете разошлось интервью телеведущей, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. Депутат отметила, что такие высказывания подпадают под статью об оправдании терроризма.В свою очередь, МВД в мае провело лингвистическую оценку заявлений актрисы, при которой не выявило нарушений закона.В феврале 2022 года Лазарева* выступила против спецоперации и покинула Россию. Она уехала в Испанию.Минюст России внес актрису в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html

https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html

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россия, татьяна лазарева, происшествия