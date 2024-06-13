https://ria.ru/20240613/lazareva-1952493934.html
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 13.06.2024
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:16
2024-06-13T10:16
2024-06-13T15:07
россия
татьяна лазарева
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства."Татьяна Юрьевна Лазарева*, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК", значится в базе розыска МВД.Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.В апреле прокуратура начала проверку в отношении Лазаревой*. Как уточняла глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в ведомство с просьбой провести проверку, в интернете разошлось интервью телеведущей, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. Депутат отметила, что такие высказывания подпадают под статью об оправдании терроризма.В свою очередь, МВД в мае провело лингвистическую оценку заявлений актрисы, при которой не выявило нарушений закона.В феврале 2022 года Лазарева* выступила против спецоперации и покинула Россию. Она уехала в Испанию.Минюст России внес актрису в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231211/pretenzii-1915064320.html
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html
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россия, татьяна лазарева, происшествия
Россия, Татьяна Лазарева, Происшествия
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
МВД России: телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в розыск
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства.
«
"Татьяна Юрьевна Лазарева*, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК", значится в базе розыска МВД.
Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.
В апреле прокуратура начала проверку в отношении Лазаревой*. Как уточняла глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в ведомство с просьбой провести проверку, в интернете разошлось интервью телеведущей, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. Депутат отметила, что такие высказывания подпадают под статью об оправдании терроризма.
В свою очередь, МВД в мае провело лингвистическую оценку заявлений актрисы, при которой не выявило нарушений закона.
В феврале 2022 года Лазарева* выступила против спецоперации и покинула Россию. Она уехала в Испанию.
Минюст России внес актрису в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.