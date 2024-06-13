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МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 13.06.2024
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10:16 13.06.2024 (обновлено: 15:07 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/lazareva-1952493934.html
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 13.06.2024
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:16
2024-06-13T15:07
россия
татьяна лазарева
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства.&quot;Татьяна Юрьевна Лазарева*, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК&quot;, значится в базе розыска МВД.Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.В апреле прокуратура начала проверку в отношении Лазаревой*. Как уточняла глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в ведомство с просьбой провести проверку, в интернете разошлось интервью телеведущей, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. Депутат отметила, что такие высказывания подпадают под статью об оправдании терроризма.В свою очередь, МВД в мае провело лингвистическую оценку заявлений актрисы, при которой не выявило нарушений закона.В феврале 2022 года Лазарева* выступила против спецоперации и покинула Россию. Она уехала в Испанию.Минюст России внес актрису в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231211/pretenzii-1915064320.html
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
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россия, татьяна лазарева, происшествия
Россия, Татьяна Лазарева, Происшествия
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*

МВД России: телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в розыск

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*, следует из базы ведомства.
«

"Татьяна Юрьевна Лазарева*, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК", значится в базе розыска МВД.

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Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.
В апреле прокуратура начала проверку в отношении Лазаревой*. Как уточняла глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в ведомство с просьбой провести проверку, в интернете разошлось интервью телеведущей, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. Депутат отметила, что такие высказывания подпадают под статью об оправдании терроризма.
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В свою очередь, МВД в мае провело лингвистическую оценку заявлений актрисы, при которой не выявило нарушений закона.
В феврале 2022 года Лазарева* выступила против спецоперации и покинула Россию. Она уехала в Испанию.
Минюст России внес актрису в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияТатьяна ЛазареваПроисшествия
 
 
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