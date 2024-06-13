https://ria.ru/20240613/lastochka-1952591646.html

В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка"

В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка" - РИА Новости, 13.06.2024

В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка"

Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:48

2024-06-13T14:48

2024-06-13T14:48

белоруссия

минск

москва

экономика

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой. На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол сообщил журналистам, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на "Ласточке" между Москвой и Минском, билетов в выходные и праздники не хватает. "Чтобы временно, пока мы не построим ВСМ (Высокоскоростную магистраль - ред.) до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска "Ласточки", аналогичной российской, с белорусской стороны", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, минск, москва, экономика, россия