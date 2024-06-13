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В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка" - РИА Новости, 13.06.2024
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14:48 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/lastochka-1952591646.html
В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка"
В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка" - РИА Новости, 13.06.2024
В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка"
Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:48
2024-06-13T14:48
белоруссия
минск
москва
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой. На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол сообщил журналистам, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на "Ласточке" между Москвой и Минском, билетов в выходные и праздники не хватает. "Чтобы временно, пока мы не построим ВСМ (Высокоскоростную магистраль - ред.) до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска "Ласточки", аналогичной российской, с белорусской стороны", - добавил дипломат.
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белоруссия, минск, москва, экономика, россия
Белоруссия, Минск, Москва, Экономика, Россия
В Белоруссии не исключили закупку поездов "Ласточка"

Посол Крутой: Белоруссия может сама закупить "Ласточки" для рейсов в Москву

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Отправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы "Ласточки" между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой.
На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол сообщил журналистам, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на "Ласточке" между Москвой и Минском, билетов в выходные и праздники не хватает.
"Чтобы временно, пока мы не построим ВСМ (Высокоскоростную магистраль - ред.) до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска "Ласточки", аналогичной российской, с белорусской стороны", - добавил дипломат.
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